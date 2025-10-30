Πότε επιστρέφουν Λούκα Γιόβιτς και Νίκλας Ελίασον, στη διάθεση της ΑΕΚ. Εκτός ο Σέρβος φορ από το ματς με τον Παναιτωλικό.

Η επιστροφή των Λούκα Γιόβιτς και Νίκλας Ελίασον είναι δύο από τα πιο «καυτά» ζητήματα στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ.

Μετά το ματς με την Ηλιούπολη, για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στο οποίο δεν αγωνίστηκε, γνωστοποιήθηκε πως ο Σέρβος φορ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Έτσι, υποβλήθηκε σε μαγνητική, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Όπως έγινε γνωστό, τα πράγματα για τον Λούκα Γιόβιτς δεν είναι τόσο άσχημα και αναμένεται να «μπει» στις προπονήσεις, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα απουσιάσει, όμως, από το ματς με τον Παναιτωλικό την Κυριακή (02/11) στην OPAP Arena, για τη Stoiximan Super League.

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκλας Ελίασον έμεινε εκτός αποστολής, τόσο από το ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, όσο και στο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, το οποίο και προηγήθηκε.

Η φυγή του Γιόβιτς «τελείωσε» μια παράδοση 100+ ετών στη Μίλαν Ο Λούκα Γιόβιτς επέλεξε την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του μετά το «κεφάλαιο» της Μίλαν, στην οποία άφησε ένα ιστορικό… κενό!

Εκτός από το θέμα του μηνίσκου, στην επέμβαση που του έγινε την Πέμπτη (30/10), του αφαιρέθηκαν και υλικά που είχαν τοποθετηθεί στην σοβαρή επέμβαση που είχε κάνει μετά τον τραυματισμό στην Τρίπολη πριν τρία χρόνια περίπου.

Η συγκεκριμένη επέμβαση αναμένεται να προσθέσει λίγες παραπάνω μέρες στο διάστημα που θα χρειαστεί για να επανέλθει.

Υπολογίζεται ανάμεσα στις 4 με 6 εβδομάδες, με τους πάντες στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ, να ελπίζουν σε μία γρηγορότερη επιστροφή.