Ο Λούκα Γιόβιτς επέλεξε την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του μετά το «κεφάλαιο» της Μίλαν, στην οποία άφησε ένα ιστορικό… κενό!

Ο Λούκα Γιόβιτς υπήρξε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην Ελλάδα, φέτος το καλοκαίρι, και δεδομένα, την πιο ηχηρή από αυτές που πραγματοποίησε η ΑΕΚ.

Ο 27χρονος Σέρβος φορ, μετά από τρεις σεζόν στην Ιταλία και τη Serie A, φορώντας τις φανέλες των Φιορεντίνα και Μίλαν, αποφάσισε να αγωνιστεί στην Ελλάδα.

Παρότι αγωνιστική δράση στη Stoiximan Super League δεν υπάρχει, το όνομά του «παίζει» εντός συνόρων, λόγω των όσων έκανε στο Λετονία-Σερβία, ως βασικός στην εθνική ομάδα της χώρας του. Εκτός συνόρων, όμως;

Μόλις έγινε αντιληπτό από τα ιταλικά ΜΜΕ, πως μετά τη φυγή του από τη Μίλαν, δημιουργήθηκε ένα «κενό» για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου, μετά από 100+ χρόνια.

Συγκεκριμένα, άφησε «κενό» την εμβληματική φανέλα με το Νο.9!

After Luka Jovic's departure earlier this summer, Milan have been left without a no.9 in their squad for the first time in over 100 years according to Sunday's reports. pic.twitter.com/aRORdR1bT2 — Football Italia (@footballitalia) September 7, 2025

Παρά τη φυγή του Λούκα Γιόβιτς, ούτε κάποιο νέο, ούτε κάποιο παλαιό μέλος του ρόστερ, επέλεξε το Νο.9. Έτσι έμεινε «ορφανό» για πρώτη φορά!

Συγκεκριμένα, από τα ’90s, όταν ξεκίνησαν οι αριθμοί να είναι «προσωπικοί» και όχι να μοιράζονται φανέλες από το 1 έως το 11 σε όσους ξεκινούν στην αρχική ενδεκάδα, πάντα κάποιος είχε αυτόν τον αριθμό. Και μάλιστα, πολύ σπουδαία ονόματα.

Από το 1995 έως το 2000, το φόρεσαν οι Ζορζ Γουεά και Πάτρικ Κλάιφερτ, ενώ το 2000/01 ο Τζιάνι Κομαντίνι.

Έπειτα, ο Πίπο Ιντζάγκι το είχε στη φανέλα του, από το 2001 έως το 2012, όταν και αποσύρθηκε.

Ακολούθησαν οι Αλεξάντρε Πάτο, Ματία Ντέστρο, Λουίζ Αντριάνο, Τζιανλούκα Λαπαντούλα, Αντρέ Σίλβα, Κρίστοφ Πιάτεκ, Μάριο Μάντζουκιτς, Ολιβιέ Ζιρού και τέλος, ο Λούκα Γιόβιτς.