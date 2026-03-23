Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στο κομμάτι που δεν του άρεσε από το ματς του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, επικρατώντας στην Τρίπολη επί του Αστέρα με 2-1 (22/03).

Παρ’ όλα αυτά, ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου πως δεν ήταν ευχαριστημένος από όσα είδε από την ομάδα του στο δεύτερο μέρος.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως θα έπρεπε οι παίκτες του να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο με το πρώτο ημίχρονο.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Ελέγχαμε το παιχνίδι στο πρώτο μέρος, δυστυχώς στο δεύτερο τον χάσαμε τον έλεγχο. Αν συνεχίζαμε στο ίδιο τέμπο θα ήταν πιο εύκολα, από μία φάση μπήκε ο αντίπαλος στο παιχνίδι και αγχωθήκαμε.

Μου άρεσε το πρώτο μέρος, είχαμε τον έλεγχο και την κατοχή, κάναμε ευκαιρίες, ήταν θέμα χρόνου πότε θα μπει το γκολ. Δε μου άρεσε η αντίδραση, χάσαμε την κατοχή της μπάλας και επιτρέψαμε στον αντίπαλο να μπαίνει στην περιοχή. Θα προσπαθήσουμε στα πλέι οφ να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θα έχουμε χρόνο στη διακοπή να αποκατασταθούμε, να έρθουν παίκτες από τραυματισμούς και θα μπορέσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί στα πλέι οφ που έχουμε μπροστά μας».