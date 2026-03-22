Ο Παναθηναϊκός «μπαίνει» με νίκη στα Play Offs της Stoiximan Super League, ωστόσο είδε έναν από τους πιο «φορμαρισμένους» παίκτες του να χάνει όλη τη σεζόν.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να «πληγώθηκε» πάρα πολύ, μετά τον αποκλεισμό του στο Europa League. Ωστόσο, μπόρεσε στην Ελλάδα να επιστρέψει στις νίκες.

Στην τελευταία «στροφή» της Stoiximan Super League πήρε τη νίκη κόντρα στον Asteras AKTOR (22/03, 1-2). Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ανδρέας Τεττέη, που για ακόμα μία φορά έδειξε το πόσο έχει «αλλάξει» την εικόνα της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» μπορεί να έμειναν στο -11 από την κορυφή, αλλά μείωσαν από τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Πλέον, είναι στο -9 από τον Ολυμπιακό, αλλά και το -8 από τον ΠΑΟΚ πριν μπούμε στα Play Offs.

Μία νίκη είναι πάντα ένα θετικό πρόσημο για οποιαδήποτε ομάδα την πετυχαίνει. Ωστόσο, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει έναν μεγάλο «πονοκέφαλο».

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό, πως ο Παναθηναϊκός «χάνει» για το υπόλοιπο της σεζόν τον Μούσα Σισοκό. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και για τον Γιώργο Κάτρη.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανανέωσε πρόσφατα, είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, αλλά η ατυχία τού «χτύπησε» την πόρτα.

Απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις (19/03, 4-0) είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή και λίγες ώρες αργότερα ήρθε τα άσχημα μαντάτα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέστη θλάση και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, φέρνοντας μία «πικρία» στη νίκη του Παναθηναϊκού.