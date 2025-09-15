Το μέλλον του Ρουί Βιτόρια είναι στον «αέρα» και μπορεί πολύ σύντομα να έχουμε εξελίξεις στον Παναθηναϊκό!

Η ήττα του Παναθηναϊκού από την Κηφισιά (15/09, 3-2) στον Βόλο μπορεί να φέρει προκαλέσει άμεσες εξελίξεις. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα του προπονητή.

Ο Ρουί Βιτόρια είναι σε δύσκολη θέση, μετά τις δύο σερί «γκέλες» των «πρασίνων». Παρά την πρόκριση στη League Phase του Europa League, το άσχημο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μπορεί να γίνει η αιτία για αλλαγές.

Ο Πορτογαλός τεχνικός, μετά την τελευταία ήττα «βγήκε» μπροστά και ανέλαβε την ευθύνη. Ωστόσο, το μέλλον του τη -δεδομένη στιγμή- είναι στον «αέρα».

Μάλιστα, μπορεί να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις και μάλιστα εντός (15/09), καθώς ο Ρουί Βιτόρια μπορεί να αποτελέσει παρελθόν πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21/09, 21:00).

Για την ώρα, όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να αναλάβει προσωρινά κάποιος «υπηρεσιακός» προπονητής.

Εξετάζονται επίσης επιλογές για αλλαγές και σε άλλους τομείς της ομάδας, προκειμένου να επιτευχθεί ένα συνολικό «ηλεκτροσόκ» που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να επανακάμψει.

Να υπενθυμίσουμε, πως ο Ρουί Βιτόρια είχε κάνει «ντεμπούτο» στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Νοέμβριο. Έκτοτε έχει καθίσει στον πάγκο του «τριφυλλιού» 43 φορές, καταφέρνοντας την περασμένη σεζόν να τερματίσει στη 2η θέση του πρωταθλήματος.