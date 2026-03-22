Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ (22/03, 19:00) και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super Legaue.

Η τελευταία «στροφή» της Stoiximan Super League ξεκινάει σε λίγο. Ο Ολυμπιακός στη δικιά του «αποστολή» αντιμετωπίζει την ΑΕΛ (22/03, 19:00) στο Γ. Καραϊσκάκης, έχοντας μονάχα έναν στόχο.

Να κερδίσει και να περιμένει να δει τι θα κάνει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, για α δει με πόσες ομάδες θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν και γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον Αντρέ Λουίζ να μένει εκτός αποστολής.

Το «κλειδί» στα πρώτα ημίχρονα του Ολυμπιακού και η ευρωπαϊκή πρωτιά Ο Ολυμπιακός εμφανίζει ένα «μοτίβο» που… κλειδώνει κάθε αντίπαλο στο πρώτο ημίχρονο και κρατά μία πρωτιά στα 11 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα παίξουν οι Κοστίνια και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ενώ δίδυμο στα στόπερ θα είναι οι Ζουλιάν Μπιανκόν και Λορέντσο Πιρόλα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Χρήστος Μουζακίτης και Λορέντσο Σιπιόνι, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Τσικίνιο. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ζέσλον Μαρτίνς, στο άλλο ο Ντανιέλ Ποντένσε και στην κορυφή ο Μεχντί Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ταρέμι

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Ροντινέι, Γιαζίτσι.