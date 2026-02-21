Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναιτωλικό (21/02, 17:00) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League βρίσκει τον Ολυμπιακό απέναντι στον Παναιτωλικό (21/02, 17:00) στο Γ. Καραϊσκάκης.

Σε ένα ματς, που οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, ώστε να μην «χάσουν» κι άλλο έδαφος από την κορυφή.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωράει σε αρκετές «εκπλήξεις».

Κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά καια ριστερά στην άμυνα θα παίξουν οι Κοστίνια και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ενώ δίδυμο στα στόπερ θα είναι η Αλέξης Καλογερόπουλος και Λορέντσο Πιρόλα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Ντάνι Γκαρθία και Λορέντσο Σιπιόνι, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Ντιόγο Νασιμέντο.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Αντρέ Λουίζ, στο άλλο ο Τσικίνιο και στην κορυφή ο Μεχντί Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Σιπιόνι, Γκαρθία, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Ταρέμι

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Γιαζίτσι.