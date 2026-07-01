Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, ένα όνομα που «απασχολεί» τις τελευταίες ώρες τον Ολυμπιακός. Ποια ήταν τα «πεπραγμένα» του ως πρόεδρο της Βιτόρια Γκιμαράες, πριν «πιάσει» Ελλάδα;

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού «τρέχει». Ωστόσο, οι Πειραιώτες έχουν το μυαλό τους και σε παραπάνω «μέτωπα».

Δεν πάνε πολλές ώρες, από όταν ανακοινώθηκε πως ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο θα αναλάβει ρόλο ως: General Director of Football Business and International Club Strategy.

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso.https://t.co/c2ANB2ZTbU — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 30, 2026

Έναν ρόλο που θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει ενεργό ρόλο και στον μεταγραφικό σχεδιασμό των Πειραιωτών.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Πορτογάλος θα προσθέσει μία διαφορετική ομάδα στο «βιογραφικό» του.

Για την ακρίβεια, η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο ήταν μονάχα στη Βιτόρια Γκιμαράες έχοντας τον ίδιο ρόλο από το 2004 έως και το 2007.

António Miguel Cardoso, ex-presidente do Vitória SC, foi anunciado como novo Diretor-Geral de Negócios de Futebol e Estratégia Internacional do Olympiacos. pic.twitter.com/RW66MT13NF — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 30, 2026

Όμως, έγινε πιο γνωστός χάρη στο πέρασμά του από το 2022 έως και το 2026, ως πρόεδρος του κλαμπ.

Σε μία πορεία που «άνθισε» τον πορτογαλικό σύλλογο, αφού εκτός από τις συνεχόμενες παρουσίες στην Ευρώπη είχε και πολλά deals που έφεραν 100+ εκατομμύρια ευρώ!

António Miguel Cardoso: da presidência do Vitória para o Olympiacoshttps://t.co/YLXz6Ie6p4 — O Jogo (@ojogo) June 30, 2026

Τα deals του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο στη Βιτόρια Γκιμαράες

Αρκεί να δούμε μία-μία τις μεταγραφικές περιόδους, που ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ήταν η «κεφαλή» της Βιτόρια Γκιμαράες.

Ήδη από το πρώτο του καλοκαίρι «έδειξε» τις προθέσεις του, καθώς στόχος ήταν να «φτιάχνει» νεαρούς παίκτες και να πουλάει ακριβά.

Το 2022 είχε καταφέρει να αποκομίσει συνολικά 18.900.000 ευρώ, με τον Αντρέ Αλμέιδα να πηγαίνει στη Βαλένθια έναντι 8.000.000 ευρώ.

🚨 OFICIAL 🚨



✅ André Almeida llega al Valencia por 7,5M€ procedente del Vitoria Guimaraes pic.twitter.com/EstlGxMMhE — Post United (@postunited) August 25, 2022

Την επόμενη σεζόν τα πράγματα ήταν το ίδιο εντυπωσιακά, καθώς η Βιτόρια Γκιμαράες έβαλε στα ταμεία της 24.900.000 ευρώ, μέσα από 10 deals!

Η σεζόν 2024-25 ήταν με διαφορά η πιο εντυπωσιακή, καθώς η πορτογαλική ομάδα «κέρδισε» 44.680.000 ευρώ! Μάλιστα, οι Αλμπέρτο Κόστα, Μανού Σίλβα και Κάιο Σέζαρ που έφυγαν τότε είναι μέσα στο Top-5 των πωλήσεων στην ιστορία του κλαμπ.

✅ OFICIAL



🇵🇹 Alberto Costa, nuevo jugador de la Juventus



💵 Llega procedente del Vitoria Guimaraes por 12.5 millones de euros



✍️ Firma hasta 2029 pic.twitter.com/nZkDgU2bGC — BeSoccer (@besoccer_ES) January 15, 2025

Την αμέσως επόμενη αγωνιστική χρονιά τα πράγματα ήταν πιο «ήσυχα». Η Βιτόρια Γκιμαράες έβαλε στα ταμεία της ένα ποσό, λίγο κάτω από τα 10.000.000 ευρώ. Με τον Φελίπε Ρέλβας της ΑΕΚ να είναι η πιο ακριβή αποχώρηση.

Πριν αποχωρήσει ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο μπόρεσε να «κλείσει» ακόμα ένα deal. Aυτό του Νόα Σαβιόλο που πήγε στην Τραμπζονσπόρ έναντι 8.5000.000 ευρώ.

Η μεταγραφή του Ρέλβας στην ΑΕΚ θα «σπάσει» ρεκόρ εικοσαετίας! (video) Η ΑΕΚ λειτούργησε «αθόρυβα» και είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Φιλίπε Ρέλβας, σε ένα deal που θα «σπάσει» ρεκόρ εικοσαετίας!

Στην τελευταία συμφωνία που έγινε πριν αποχωρήσει από τον ρόλο του προέδρου! Ποιο ήταν το συνολικό ποσό όλων των αποχωρήσεων;

Ήταν στα 106.730.000 ευρώ, μέσα σε 3.5 χρόνια, με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο να έρχεται στην Ελλάδα, για να δείξει τα «διαπιστευτήριά» του.