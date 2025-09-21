Οι σκέψεις των Χρήστου Κόντη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τις αρχικές ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21/09, 21:00).

Πώς θα παρατάξουν ο Χρήστος Κόντης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων τους, στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21/09, 21:00);

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στη Stoiximan Super League είναι εδώ και μάλιστα, το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων»!

Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει προπονητή, δίνοντας τα «ηνία» στον Χρήστο Κόντη, ενώ από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει σταθερά στον πάγκο του τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το ερώτημα είναι: ποιες αρχικές ενδεκάδες θα παρατάξουν;

Στο συγκεκριμένο ματς, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Κοστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα, και οι Πιρόλα – Ρέτσος θα απαρτίζουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στο κέντρο ο Γκαρθία θα είναι δίπλα στον Μουζακίτη, καθώς ο Έσε «κουβαλά» την κούραση δύο σερί αγώνων. Ο Τσικίνιο θα διατηρήσει την θέση πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ στο αριστερό άκρο της επίθεσης θα βρεθεί ο Καμπελά.

Τέλος, στο δεξί, η θέση «παίζεται» ανάμεσα σε Πνευμονίδη και Στρεφέτσα.

Από την άλλη πλευρά, ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Καλάπρια-Κυριακόπουλο, ως δεξί και αριστερό μπακ, αντίστοιχα.

Ο Πάλμερ Μπράουν μαζί με τον Τουμπά θα είναι στο κέντρο της άμυνας, ενώ στα χαφ ο Τσέριν αναμένεται να πάρει θέση δίπλα στον Τσιριβέγια.

Οι Τετέ και Τζούρισιτς θα αγωνιστούν στο δεξί και αριστερό άκρο της επίθεσης, αντίστοιχα, ενώ ο Τάσος Μπακασέτας θα παίξει πίσω από τον Ντέσερς.