O Ροντινέι, μετά από μία ευχάριστη συνάντηση στον δρόμο προς την προπόνηση του Ολυμπιακού «μοιράστηκε» μία συγκινητική ανάρτηση στα social media!

Ο Ροντινέι έχει μιλήσει πολλές φορές για τις δυσκολίες που συνάντησε κατά την παιδική του ηλικία. Ο Βραζιλιάνος μπακ-χαφ του Ολυμπιακού είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους των Πειραιωτών και αυτό φάνηκε για ακόμα μία φορά.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό του, προς την προπόνηση των «ερυθρολεύκων». Στη διαδρομή του, έκανε στάση για να μιλήσει με έναν πατέρα και το νεαρό γιο του που ήταν σε ένα μηχανάκι.

Το μικρό αγοράκι φορούσε τη φανέλα και το φούτερ του Ολυμπιακού, κάτι που «τράβηξε» την προσοχή του Ροντινέι. Μετά από μια σύντομη συζήτηση και τις απαραίτητες φωτογραφίες ο Βραζιλιάνος παίκτης μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Μεταξύ άλλων μίλησε για τις δυσκολίες που είχε ο ίδιος στα νεανικά του χρόνια, επισημαίνοντας την απουσία του πατέρα του εκείνη την περίοδο.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Ροντινέι:

«Σήμερα το πρωί ερχόμουν στην προπόνηση. Είδα αυτόν τον πατέρα να πηγαίνει τον γιο του στην προπόνηση, κυνηγώντας τα όνειρά του. Μια ταινία άρχισε να παίζει στο μυαλό μου από τότε που ήμουν παιδί και ξεκίνησα να αναζητώ τα όνειρά μου. Δυστυχώς δεν είχα πατέρα δίπλα μου, αλλά αυτό δεν ήταν δικαιολογία για να τα παρατήσω. Ένιωσα τη συγκίνηση στο πρόσωπο αυτού του αγοριού όταν άνοιξα το παράθυρο του αυτοκινήτου και του μίλησα με τον ίδιο τρόπο που ένιωθα όταν ήμουν παιδί και ήθελα να έχω την ευκαιρία να βρεθώ κοντά σε έναν παίκτη. Σταμάτησα για να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Είδα τα δάκρυα στα μάτια του και του πατέρα του και ένιωσα πολύ χαρούμενος που ήμουν κάποιος που μπορεί να φέρει λίγη χαρά σε αυτά τα παιδιά, παρόλο που είμαι μακριά από τη χώρα μου, η Ελλάδα έχει γίνει το σπίτι μου, μια χώρα που αγαπώ και σέβομαι απόλυτα. Βαθιά μέσα μου, η σκέψη που παίρνω από όλα αυτά είναι ότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, περιλαμβάνει όνειρα, στιγμές ευτυχίας και αυτό που εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου είναι αυτά τα παιδιά να διασκεδάζουν και να έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Δεν είχα φανέλα στο αυτοκίνητο για να δώσω σε αυτό το αγόρι, αλλά αν δει αυτό το μήνυμα θα του δώσω μία! Είθε ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά και να κάνουμε περισσότερο καλό κάθε μέρα».