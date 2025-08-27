Πολλά είναι τα δημοσιεύματα, που «συνδέουν» τον ΠΑΟΚ με τον Γκουστάβο Πουέρτα. Έναν παίκτη, που έζησε την «τρελή» σεζόν της Μπάγερ Λεβερκούζεν!

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να «σκανάρει» την αγορά για να ολοκληρώσει το… παζλ του ρόστερ του. Ένα όνομα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες είναι αυτό του Γκουστάβο Πουέρτα. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που είναι 22 χρονών και παίζει ως αμυντικός χαφ.

Ο νεαρός μέσος όλα έδειχναν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χαλ. Ωστόσο, μετά την απαγόρευση μεταγραφών, αναγκάστηκε να γυρίσει στην ομάδα που ανήκει. Δηλαδή, την Μπάγερ Λεβερκούζεν, με το μέλλον του είναι στον «αέρα».

Nachdem sein Wechsel zu HullCity gescheitert ist, hat Schalke wegen Gustavo Puerta angefragt.



Auch PAOK, Nantes und FC Kopenhagen sind interessiert.



Über seine Zukunft ist noch keine Entscheidung gefallen.



[ @FT_schneidi ] pic.twitter.com/VJDtgpzVD1 — UBK (@UBK__official) August 27, 2025

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα, που βάζουν τον ΠΑΟΚ δυνατά στο «κόλπο» της απόκτησής του.

Όμως, μιλάμε για μία πολύ δύσκολη περίπτωση, αφού είναι ένας ποδοσφαιριστής, που αρκετά κλαμπ θέλουν να τον κάνουν δικό τους.

Τα «μαθήματα» & οι συμβουλές του Τσάμπι Αλόνσο

Το 2023 η Μπάγερ Λεβερκούζεν έβγαλε από τα ταμεία της 2.000.000 ευρώ, για να πάρει τον Γκουστάβο Πουέρτα, από την Μπογκοτά. Αυτή ήταν και η πρώτη του φορά, που ταξίδεψε μακριά από την πατρίδα του.

Μαζί με τις «ασπιρίνες» έζησε την «τρελή» σεζόν, που η γερμανική ομάδα έκανε το νταμπλ στη Γερμανία και έφτασε στον τελικό του Europa League. Σε αυτήν την πορεία είχε επτά συμμετοχές στην Bundesliga και άλλες τρεις στην Ευρώπη.

Όπως είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο «As Colombia», αν και δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής πήρε πολλά «μαθήματα», που τον «άλλαξαν» ως ποδοσφαιριστή.

Following Gustavo Puerta's return from HullCity, Schalke 04 have inquired about him. PAOK, FC Nantes and FC Copenhagen are also interested. No decision on his future yet – he was back in Leverkusen training today.



[@FT_schneidi] pic.twitter.com/94kD5rcMBK — WerkselfXtra (@bayer04Xtra) August 27, 2025

«Έμαθα πολλά από τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή και από άτομα παγκοσμίως αναγνωρισμένα, με πλούσια εμπειρία. Η μετάβαση από τη δεύτερη κατηγορία της Κολομβίας σε μια ομάδα όπως η Λεβερκούζεν, με τόσους πολλούς διεθνώς αναγνωρισμένους παίκτες, σε εξέπληξε στην αρχή, αλλά σιγά σιγά έμαθα. Ο προπονητής με δίδαξε πολλά τακτικά, παίζοντας πάντα μπροστά. Ήταν πολύ απαιτητικός στις πάσες επειδή είχε τέλεια πάσα. Έμαθα πολλά από αυτόν. Τώρα στην Αγγλία, κάνω καλή δουλειά και ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω», ήταν τα λόγια του.

Φυσικά, προπονητής του στη Γερμανία ήταν ο Τσάμπι Αλόνσο. Σε μία άλλη του συνέντευξη στo ίδιο Μέσο είχε «αποκαλύψει» τα όσα τον είχε συμβουλέψει ο Ισπανός τεχνικός.

Συγκεκριμένα, ο νυν «μαέστρος» της Ρεάλ Μαδρίτης τού είχε πει να «κρατήσει» το Λατινοαμερικάνο στυλ που είχε. Δηλαδή, να είναι δυναμικός και να είναι «επιθετικός» στα μαρκαρίσματά του.

«Ο προπονητής μού έδινε συμβουλές κάθε μέρα, με βοήθησε πολύ. Πάντα μου έλεγε να διατηρώ αυτή τη Λατιοαμερικάνικη ορμή, αυτή την επιθετικότητα που με χαρακτηρίζει ως παίκτη και να προχωράω πάντα μπροστά. Όταν ήμουν στην εθνική ομάδα U-20, αυτό ήταν κάτι που με χαρακτήριζε πολύ και γι’ αυτό ήμουν ο αρχηγός. Είναι λοιπόν ένα από τα πράγματα που προσπαθώ πάντα να διατηρώ σε κάθε αγωνιστικό χώρο».