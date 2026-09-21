Ο ΠΑΟΚ πάει στη διακοπή με «χαμόγελα», αφού κέρδισε τον Παναιτωλικό (20/09, 1-3), και πρόσθεσε ακόμα έναν στην επιθετική του «πολυφωνία».

«Χαμογελαστός» θα πάει στη διακοπή ο ΠΑΟΚ, αφού κέρδισε στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η τελευταία «αποστολή» της ομάδας του Αλέσιο Λίσι ήταν στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό (20/09, 1-3).

Σε μία από τις πιο «επικίνδυνες εξορμήσεις» που μπορεί να έχει μέσα στη σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, μπόρεσε να πάρει το «τρίποντο» και πρόσθεσε ακόμα ένα «όπλο» στην επιθετική της «πολυφωνία».

Που σαν και αυτή υπάρχει ακόμα μία στην Ελλάδα, και αυτή σε ισοβαθμία.

Η επιθετική «πολυφωνία» του ΠΑΟΚ

Τι και αν οι Σόλα Σορετίρε και Σερίφ Εντιαγέ είχαν στείλει την μπάλα στα δίχτυα, πριν το ματς με τον Παναιτωλικό (20/09, 1-3);

Ο Τάχα Άλι πέτυχε το «παρθενικό» του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε και ο Νο.7 της ομάδας της Θεσσαλονίκης που σκοράρει για αγώνα της Stoiximan Super League.

Εκτός από τους τρεις προαναφερόμενους τέρμα έχουν και οι Ανέστης Μύθου, Όνγκιεν Ούγκρεσιτς, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά και ο Δημήτρης Πέλκας!

Ποια είναι η μοναδική ομάδα που «κοντράρει» τον «Δικέφαλο του Βορρά»;

Ο Παναθηναϊκός! Οι δύο αυτές ομάδες είναι και αυτές που έχουν στο ρόστερ τους -τουλάχιστον- επτά ποδοσφαιριστές με ένα γκολ.

Και αν πριν την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος είχαμε στην κορυφή μόνο τους «πράσινους», πλέον, έχουμε απόλυτη «ισορροπία».