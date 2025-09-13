Ο Άρης ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στην «εποχή Μανόλο Χιμένεθ». Ποια είναι τα δύο στοιχεία, που ξεχώρισε ο Ισπανός τεχνικός;

Ο Άρης ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην «εποχή Μανόλο Χιμένεθ» με «τρίποντο».

Αν και έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στον Ατρόμητο (13/09, 1-2) κατάφερε να φέρει… τούμπα το ματς και να πάρει μία σημαντική νίκη.

Ο Ισπανός τεχνικός στο ντεμπούτο του στους Θεσσαλονικείς «ξεχώρισε» δύο στοιχεία από την ομάδα του, όπως αποκάλυψε στις δηλώσεις του στη NOVA.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως έμεινε ικανοποιημένος, από την αντίληψη, αλλά και τη νοοτροπία, που έδειξαν οι παίκτες του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μανόλο Χιμένεθ:

«Είναι πολύ ωραία η αίσθηση να κερδίζεις το πρώτο παιχνίδι στην επιστροφή σου στην Ελλάδα. Αλλά, ακόμα βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Η αξία είναι πως ο Ατρόμητος είναι μία πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη και δουλεμένη δεν μας δημιούργησε προβλήματα.

Είμαι ικανοποιημένος από την αντίληψη και τη νοοτροπία της ομάδας. Σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού ήμασταν καλοί. Αλλά, πρέπει να βελτιωθούμε περισσότερο και έχω την επίγνωση πως έχουμε 3+1 ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν βρίσκονται σε καλή κατάσταση δίνουν πάρα πολλά στην ομάδα».