Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι και με τη… βούλα προπονητής του Άρη, με τον Ισπανό να φέρνει στην Ελλάδα, δύο παλιούς της γνώριμους!

Ο Άρης έψαχνε τον προπονητή, που θα τον «οδηγούσε» στη «μετά εποχή Ουζουνίδη».

Οι διαδικασίες «έτρεξαν» γρήγορα και λίγες ώρες, μετά το επίσημο «διαζύγιο» ήρθε και η πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός, μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ ήταν ελεύθερος στην αγορά. Επομένως, οι Θεσσαλονικείς τού έδωσαν την ευκαιρία να έρθει στην πατρίδα μας για πέμπτη φορά, μετά τις τέσσερις θητείες του στην ΑΕΚ.

Ωστόσο, στη νέα του «περιπέτεια» θα έχει μαζί του και… παλιούς γνώριμους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι «Έλληνες» στο επιτελείο του Χιμένεθ

Όπως έγινε γνωστό, μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, ο Μανόλο Χιμένεθ υπέγραψε, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αν προσέξουμε περισσότερο το τεχνικό του επιτελείο θα βρούμε πολύ γνωστά ονόματα.

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, πριν από λίγους μήνες «κρέμασε» τα παπούτσια του. Ωστόσο, δεν θα μείνει για πολύ μακριά από το ποδόσφαιρο. Κι αυτό, γιατί θα είναι στους άμεσους συνεργάτες του νέου τεχνικού του Άρη.

Άλλωστε, οι δύο τους γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς έχουν συνεργαστεί στην ΑΕΚ, για συνολικά 58 αναμετρήσεις! Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής υπήρξε και παίκτης του Ιωνικού για δύο σεζόν.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος, που γνωρίζει τα γήπεδα της Ελλάδας. Ο λόγος για τον Χακόμπο!

O βετεράνος τερματοφύλακας ήρθε στα μέρη μας το 2011, για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης! Μετά από μία σεζόν, μπόρεσε να πάρει μία μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, όπου και μετά από ένα δανεισμό, τέσσερα χρόνια συνεργασίας και 30 ματς είπε «αντίο».

Ήταν μαζί με τον Μανόλο Χιμένεθ στην Κέρο Πορτένο, αλλά και τον ΑΠΟΕΛ. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η «κοινή τους πορεία» έχει και… συνέχεια!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Άρη για τους συνεργάτες του Μανόλο Χιμένεθ:

«Συνεργάτες του νέου προπονητή της ομάδας μας θα είναι οι Jesus Calderon, Dmytro Chygrynskyi (βοηθοί προπονητή), Pablo Arrans (προπονητής φυσικής κατάστασης) και Jacobo Sanz (προπονητής τερματοφυλάκων)»