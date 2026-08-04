Τι έκανε ο Δημήτρης Γιαννούλης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε Αγγλία και Γερμανία, μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2021;

Η «χρυσή» τομή με την Άουγκσμπουργκ βρέθηκε και ο Δημήτρης Γιαννούλης «κλείδωσε» την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ!

Ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τα «ασπρόμαυρα», για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο του 2021, όταν και αποχώρησε με προορισμό τη Νόριτς.

Τι έκανε, όμως, σε αυτό το διάστημα των 5,5 ετών που έλειψε από τον «Δικέφαλο του Βορρά»;

Αρχικά, ο Γιαννούλης παρέμεινε στη Νόριτς για 3,5 χρόνια. Αρχικά, αποκτήθηκε ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ για έξι μήνες, όμως οι Άγγλοι προχώρησαν σε μόνιμη μεταγραφή το αμέσως επόμενο καλοκαίρι.

Με τη Νόριτς κατέγραψε και τις περισσότερες συμμετοχές που έχει κάνει ποτέ με μία ομάδα. Για την ακρίβεια, σταμάτησε στα 103 παιχνίδια, με 7.236 λεπτά συμμετοχές, μετρώντας 7 ασίστ.

Έπειτα, το καλοκαίρι του 2024, η Άουγκσμπουργκ χτύπησε την πόρτα του Έλληνα μπακ και εκείνος αποφάσισε να γίνει κάτοικος Γερμανίας, μετακινούμενος ως ελεύθερος.

Στα δύο χρόνια που παρέμεινε στη γερμανική ομάδα κατέγραψε 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (4.903’), μετρώντας 3 γκολ και 10 ασίστ.

Πλέον, ήρθε η ώρα του επαναπατρισμού, με τον Γιαννούλη να επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 31 του χρόνια.