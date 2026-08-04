Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκεται μία ανάσα από τη Ρίβερ Πλέιτ, με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην πατρίδα, αφού όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ για την παραχώρησή του.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης (04/08), οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε αλλαγή στη λίστα των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών για τα παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν, αντικαθιστώντας τον Αργεντινό μπακ με τον Στέφαν Ορτέγκα.

Ο έγκριτος Αργεντίνος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, με νέα του ανάρτηση ενημέρωσε και για το deal που βρήκε σύμφωνες τις δύο πλευρές.

🚨Francisco Ortega es nuevo refuerzo de River.

*️⃣Ya hay acuerdo de palabra con Olympiacos para adquirir su pase en €5M y un contrato a largo plazo para el lateral izquierdo. Además, el club sigue avanzando en el fichaje de Almada. pic.twitter.com/c7YtKJVvwc — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2026

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, ο Ολυμπιακός αναμένεται να βάλει στα ταμεία του το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου ο Φρανσίσκο Ορτέγκα να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίβερ Πλέιτ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αργεντινός μπακ αποκτήθηκε από τους Πειραιώτες πριν από τρία χρόνια, τον Αύγουστο του 2023, για ένα ποσό που έφτασε στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να έρθει το deal με τη Βελέζ.

Στα τρία χρόνια που παρέμεινε στο Λιμάνι, μέτρησε 107 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα», έχοντας 1 γκολ και 8 ασίστ. Παράλληλα, πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του το Conference League του 2024, το εγχώριο νταμπλ το 2025, καθώς και το Σούπερ Καπ το 2026.