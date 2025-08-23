Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, το όνομα του Μοατασέμ Αλ Μουσράτι έχει συνδεθεί με την ΑΕΚ, αλλά φαίνεται πως η ελληνική ομάδα δεν εξετάζει ενεργά την περίπτωσή του.

Ο Λίβυος μέσος ανήκει στην Μπεσίκτας και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες ως δανεικός στη Μονακό.

Συνολικά, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-25, κατέγραψε 36 συμμετοχές με Μπεσίκτας και Μονακό, πετυχαίνοντας 3 γκολ, ενώ είχε και 1 ασίστ. Πλέον, έχει κεντρίσει την προσοχή άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως της Εσπανιόλ.

Παρά τα σενάρια που ήρθαν στο «φως», η ΑΕΚ φαίνεται να προσανατολίζεται σε άλλες επιλογές για την ενίσχυση της ομάδας, καθώς δεν προκύπτει κάτι περισσότερο, για την συγκεκριμένη περίπτωση.

ole.gr

Η τουρκική ομάδα αγόρασε τον Αλ Μουσράτι έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπράγκα, το καλοκαίρι του 2024, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ, βάσει Transfermarkt.

«Η ΑΕΚ, η Εσπανιόλ και άλλη μια ομάδα από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενδιαφέρονται για τον Αλ Μουσράτι και εξετάζονται όλες οι επιλογές για τη μεταγραφή του», ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα.