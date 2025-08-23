Τουρκικά δημοσιεύματα θέλουν την ΑΕΚ να «τσεκάρει» την περίπτωση του Μοατασέμ Αλ Μουσράτι.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, το όνομα του Μοατασέμ Αλ Μουσράτι έχει συνδεθεί με την ΑΕΚ, αλλά φαίνεται πως η ελληνική ομάδα δεν εξετάζει ενεργά την περίπτωσή του.

Ο Λίβυος μέσος ανήκει στην Μπεσίκτας και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες ως δανεικός στη Μονακό.

Συνολικά, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-25, κατέγραψε 36 συμμετοχές με Μπεσίκτας και Μονακό, πετυχαίνοντας 3 γκολ, ενώ είχε και 1 ασίστ. Πλέον, έχει κεντρίσει την προσοχή άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως της Εσπανιόλ.

Παρά τα σενάρια που ήρθαν στο «φως», η ΑΕΚ φαίνεται να προσανατολίζεται σε άλλες επιλογές για την ενίσχυση της ομάδας, καθώς δεν προκύπτει κάτι περισσότερο, για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Η τουρκική ομάδα αγόρασε τον Αλ Μουσράτι έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπράγκα, το καλοκαίρι του 2024, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ, βάσει Transfermarkt.

«Η ΑΕΚ, η Εσπανιόλ και άλλη μια ομάδα από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενδιαφέρονται για τον Αλ Μουσράτι και εξετάζονται όλες οι επιλογές για τη μεταγραφή του», ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα.