Απ’ τη Βραζιλία προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την Παλμέιρας για τη μεταγραφή του Τάλις. Ποια είναι η συμφωνία των δύο ομάδων και τι απομένει για να γίνει η μεταγραφή;

Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα με την Παλμέιρας για την απόκτηση του Τάλις! Τουλάχιστον, αυτό μεταδίδει ο δημοσιογράφος, που «άναψε» την πρώτη «σπίθα».

Ο Βένε Καζαγκράντε πριν από λίγες ώρες είχε κάνει λόγο σε ανάρτησή του, για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μάλιστα, είχε αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προτείνει το ποσό των 7.000.000 ευρώ για την απόκτησή του.

Ωστόσο, λίγες στιγμές αργότερα πήγε το θέμα λίγο… παρακάτω. Συγκεκριμένα, «μιλάει» για συμφωνία για το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, χωρίς να αλλάζει το του ποσό που είχε γράψει νωρίτερα.

Οι αρχικές απαιτήσεις της ομάδας της Βραζιλίας ήταν στα 8.000.000 ευρώ, αλλά σύμφωνα με τον Βένε Καζαγκράτε βρέθηκε η «χρυσή τομή».

Παρ’ όλα αυτά, απομένει κάτι ακόμα, ώστε να οριστικοποιηθεί το deal. Τι είναι αυτό; Να πει και ο ποδοσφαιριστής το τελικό «ναι», καθώς όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος απ’ τη χώρα του «καφέ» οι μάνατζερ του είναι σε επικοινωνία με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Βένε Καζαγκράντε:

«Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Παλμέιρας για τον Τάλις. Η Παλμέιρας ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις ζητώντας 8 εκατομμύρια ευρώ για το 70% (για να διατηρήσει το 30% των δικαιωμάτων του επιθετικού). Ο Ολυμπιακός απάντησε ότι είναι διατεθειμένος να πληρώσει 7 εκατομμύρια ευρώ και να συμφωνήσει να δώσει το 30% στον Βερντάο. Οι σύλλογοι έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Τώρα, η ελληνική ομάδα διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους του παίκτη σχετικά με τη μισθολογική βάση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Οι εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι πρόκειται για μια ‘προχωρημένη συμφωνία’ Με άλλα λόγια, η Παλμέιρας βρίσκεται κοντά σε μια ακόμη καλή πώληση».

Mais detalhes da negociação do Olympiacos com o Palmeiras por Thalys:



Palmeiras iniciou a negociação pedindo 8 milhões de euros por 70% (para manter 30% dos direitos do atacante);



O Olympiacos respondeu que topa pagar 7 milhões de euros e que aceita ceder ceder 30% ao Verdão;… pic.twitter.com/4aM22eru8a — Venê Casagrande (@venecasagrande) August 16, 2025

Το who is who του Τάλις

Ο Τάλις είναι ένας ποδοσφαιριστής, που διανύει το 20ο έτος της ηλικίας του και παίζει κυρίως ως σέντερ φορ.

Ωστόσο, έχει παίξει και ως εξτρέμ σε μερικές περιπτώσεις της καριέρας του. Με την Κ20 της Παλμέιρας έκανε φανταστικά πράγματα, καθώς μέτρησε 56 εμφανίσεις, με 29 γκολ και δύο ασίστ.

Για αυτόν τον λόγο, κέρδισε και μία θέση στην πρώτη ομάδα, όπου -μέχρι στιγμής- έχει πάρει μέρος σε 13 ματς, έχοντας δύο γκολ. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 2.000.000 ευρώ, βάσει Transfermarkt.