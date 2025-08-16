Ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Παλμέιρας για την απόκτηση του Τάλις, όπως αναφέρει δημοσιογράφος από τη Βραζιλία.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού «τρέχει» και τα δημοσιεύματα περί μεταγραφών αυξάνονται συνεχώς.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος, Βένε Καζαγκράντε, πρόσθεσε στη λίστα των «ερυθρολεύκων» ακόμα ένα όνομα ποδοσφαιριστή.

Αυτό είναι του Τάλις, ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, που αυτή τη στιγμή είναι στο δυναμικό της Παλμέιρας.

Μιλάμε για έναν παίκτη, που διανύει το 20ο έτος της ηλικίας του και παίζει κυρίως ως σέντερ φορ.

Ωστόσο, έχει παίξει και ως εξτρέμ σε μερικές περιπτώσεις της καριέρας του. Με την Κ20 της Παλμέιρας έκανε φανταστικά πράγματα, καθώς μέτρησε 56 εμφανίσεις, με 29 γκολ και δύο ασίστ.

Για αυτόν τον λόγο, κέρδισε και μία θέση στην πρώτη ομάδα, όπου -μέχρι στιγμής- έχει πάρει μέρος σε 13 ματς, έχοντας δύο γκολ. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 2.000.000 ευρώ, βάσει Transfermarkt.

Στο δημοσίευμα του ο Βένε Καζαγκράντε κάνει λόγο και για επίσημη πρόταση του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος οι Πειραιώτες έχουν προτείνει στην Παλμέιρας 7.000.000 ευρώ, ώστε να αποσπάσουν το τελικό «ναι»!

Ένα ποσό πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα. Το μόνο που μένει να φανεί είναι κατά πόσο ισχύουν τα όσα μεταδίδουν στη χώρα του «καφέ».

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Βένε Καζαγκράντε:

«Ο Ολυμπιακός, από την Ελλάδα, διαπραγματεύεται την απόκτηση του επιθετικού, Τάλις, από την Παλμέιρας. Η αρχική προσφορά για τον 20χρονο παίκτη είναι περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ».