O Ρουί Βιτόρια «βγήκε» μπροστά και ανέλαβε την ευθύνη, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά (14/09, 3-2).

Σε ένα «τρελό» ματς η Κηφισιά μπόρεσε να πάρει μία τεράστια νίκη. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό (14/09, 3-2), με τους «πράσινους» να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα!

Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Ρουί Βιτόρια ήταν απογοητευμένος στις δηλώσεις του στην κάμερα της COSMOTE TV.

O Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε όλη την ευθύνη, καθώς τόνισε ότι είναι ο «κύριος υπεύθυνος».

Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση της ομάδας, μία λέξη ήταν αυτή, που χρησιμοποίησε, αφού τόνισε όλα τα λάθη που έγινε είπε πως οι «πράσινοι» ήταν «παθητικοί».

Αναλυτικά, τι είπε ο Ρουί Βιτόρια:

«Ήμασταν παρα πολυ παθητικοί, κάναμε πολλά λάθη, δεν θέλω να βλέπω αυτή την ομάδα και κανένας δεν θέλει να την βλέπει να αγωνίζεται έτσι.. Πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε από τη ζωή μας. Προπονητές και ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι και πρέπει να αποφασίσουμε τι θελουμε. Η ομάδα δεν εμφάνισε καθόλου το πρόσωπο που είχε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ πάνω από όλους, είμαι ο κύριος υπεύθυνος. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Στην διακοπή κάναμε πολύ καλές προπονήσεις και σήμερα περιμέναμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δύσκολο να κερδίσεις κάτι με την εικόνα μας απόψε.

Δείξαμε διαφορετικό πρόσωπο στην Ευρώπη. Πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια με πιο ελεγχόμενο τρόπο και να μην φτάνουμε ξανά στο σημείο μηδέν. Πρέπει να βρούμε τη λύση, το πρωτάθλημα συνεχίζεται και πρέπει να πάρουμε πίσω τους βαθμούς που χάσαμε».