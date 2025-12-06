Η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινάει με την αναμέτρηση στο Γ. Καραϊσκάκης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ (06/12, 17:00).
Οι «ερυθρόλευκοι» επιθυμούν, πριν το δύσκολο ταξίδι στο Καζακστάν, να «κλείσουν» με νίκη τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.
Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να «ξεπεράσουν» το εμπόδιο των Κρητικών, οι οποίοι ακόμη «ψάχνουν» να βρουν τα πατήματά τους.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό, κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης.
Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα παίξουν οι Ροντινέι και Φρανσίσκο Ορτέγκα. Το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Ζουλιάν Μπιανκόν και Λορέντσο Πιρόλα.
Μπροστά τους και στο κέντρο θα είναι οι Χρήστος Μουζακίτης και Σαντιάγο Έσε, ενώ σε θέση «10» θα είναι ο Μεχντί Ταρέμι. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ στα «φτερά» οι Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και Ζέλσον Μαρτίνς.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γκαρθία, Καμπελά, Γιαζίτζι, Μάνσα, Τσικίνιο, Ποντένσε.