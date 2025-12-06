Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (06/12, 17:00) και τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινάει με την αναμέτρηση στο Γ. Καραϊσκάκης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ (06/12, 17:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» επιθυμούν, πριν το δύσκολο ταξίδι στο Καζακστάν, να «κλείσουν» με νίκη τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να «ξεπεράσουν» το εμπόδιο των Κρητικών, οι οποίοι ακόμη «ψάχνουν» να βρουν τα πατήματά τους.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 OFI

🕟 17:00 (GR)

🏆 Stoiximan Super League

📌 G. Karaiskakis

📺 Cosmote Sport 1HD pic.twitter.com/jnqBJAUJiz — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 6, 2025

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό, κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα παίξουν οι Ροντινέι και Φρανσίσκο Ορτέγκα. Το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Ζουλιάν Μπιανκόν και Λορέντσο Πιρόλα.

Μπροστά τους και στο κέντρο θα είναι οι Χρήστος Μουζακίτης και Σαντιάγο Έσε, ενώ σε θέση «10» θα είναι ο Μεχντί Ταρέμι. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ στα «φτερά» οι Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και Ζέλσον Μαρτίνς.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γκαρθία, Καμπελά, Γιαζίτζι, Μάνσα, Τσικίνιο, Ποντένσε.