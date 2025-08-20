Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ και ένας Βραζιλιάνος δημοσιογράφος βάζει στο «κόλπο» της απόκτησής του τον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Λίβερπουλ και τα δημοσιεύματα, σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, γίνονται όλο και πυκνότερα.

Ωστόσο, μία δημοσίευση από έναν Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, ήρθε να δώσει νέα διάσταση σχετικά με τον επόμενο προορισμό του 29χρονου αριστερού μπακ, συνδέοντας το όνομά του με τον Ολυμπιακό!

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα, με ένα tweet στον προσωπικό του λογαριασμό, ανέφερε ότι η επιθυμία του διεθνούς ακραίου οπισθοφύλακα είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Há um possível cenário de transferência envolvendo Konstantinos Tsimikas, que pode deixar o #Liverpool, com o #Olympiacos, supostamente interessado em trazer o zagueiro grego de 29 anos de volta à #Grécia. O atleta expressa preferência por retornar à sua terra natal pic.twitter.com/OT4zuSyVDC — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 20, 2025

Ο Ολυμπιακός, όπως τονίζει, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και φαίνεται να ενδιαφέρεται για μια επανασύνδεση με τον πρώην ποδοσφαιριστή του.

Υπενθυμίζουμε πως ο Τσιμίκας πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ από τον Ολυμπιακό, το καλοκαίρι του 2020, έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ.