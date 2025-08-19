Ο Κώστας Τσιμίκας είναι κοντά στην… έξοδό του από τη Λίβερπουλ. Ποια είναι η επιθυμία του Έλληνα ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το «Athletic».

Ο Κώστας Τσιμίκας, μετά από μία 5ετία στη Λίβερπουλ είναι έτοιμος να πει «αντίο».

Με τον Άντι Ρόμπερτσον και τον Μίλος Κέρκεζ στους «reds» οι ευκαιρίες του δεν θα ήταν πολλές και επομένως, όλα δείχνουν πως θα έχουμε «διαζύγιο».

Τις τελευταίες ώρες, πολλά είναι τα δημοσιεύματα, που «μιλούν» για το μέλλον του. O έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναφέρει πως η ομάδα του Άρνε Σλοτ είναι «ανοιχτή» σε όλες τις προτάσεις. Ακόμα και για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, τίποτα οριστικό δεν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή.

Όμως, το «Athletic» μεταδίδει νέες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Έλληνα αριστερού μπακ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή είναι να παίξει σε έναν σύλλογο που θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για αυτόν τον λόγο, λιγοστεύουν και οι πιθανότητές του να είναι την επόμενη σεζόν στην Premier League!

Για την ιστορία, ο «Greek Scouser» μετράει 115 εμφανίσεις με τη Λίβερπουλ με 18 ασίστ. Την ίδια ώρα, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον, μένει να φανεί το πού θα συνεχίσει την καριέρα του, μιας και όλα δείχνουν ότι θα μπει «τέλος» στη συνεργασία του με το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Athletic»:

«Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποχωρήσει πριν από το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου. Ο Έλληνας διεθνής θέλει να ενταχθεί σε έναν σύλλογο που να παίζει στην Ευρώπη και είναι πιο πιθανό να μετακομίσει στο εξωτερικό παρά να παραμείνει στην Premier League. Προς το παρόν, κρατάει ανοιχτές τις επιλογές του».