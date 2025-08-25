Στην Αργεντινή πάνε… ένα βήμα παρακάτω την «υπόθεση Βιθέντε Ταμπόρδα», καθώς αναφέρουν ότι η πώλησή του στον Παναθηναϊκό είναι σε εξέλιξη.

Mία υπόθεση, που έχει μπει για τα… καλά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, είναι αυτή του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, αλλά είναι με τη μορφή δανεισμού στην Πλατένσε.

Η αγάπη του Ταμπόρδα, πριν επιλέξει το ποδόσφαιρο & η «εκτόξευση» 4.975.000 ευρώ στην Πλατένσε (video) O Βιθέντε Ταμπόρδα όλα δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και το Ole.gr γράφει για την αγάπη του, πριν επιλέξει το ποδόσφαιρο και την «εκτόξευσή» του στην Πλατένσε.

Γεγονός, που «περιπλέκει» αρκετά την περίπτωσή του. Και αυτό, γιατί θα έπρεπε να «σπάσει» ο δανεισμός του για να έχουμε εξελίξεις. Σε αυτό το ενδεχόμενο η νυν ομάδα του θα έμενε με… άδεια τα χέρια. Θα έχανε έναν από τους βασικούς της παίκτες και δεν θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

Ωστόσο, από την Αργεντινή έρχονται νέες πληροφορίες, που μεταδίδουν πως οδεύουμε για deal.

Ένα δημοσίευμα αναφέρει ότι η μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο δημοσιογράφος, Λεάντρο Αγκιλέρα, τονίζει σε ανάρτησή του στο «X» ότι οι δύο πλευρές συζητούν «ζεστά» για τη μεταγραφή.

Η προσφορά του Παναθηναϊκού φέρεται να είναι κοντά στα 4.000.000 ευρώ για την αγορά του 80% των δικαιωμάτων του παίκτη. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Μπόκα Τζούνιορς θα διατηρήσει το 20% των δικαιωμάτων του παίκτη σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης. Επιπλέον, η Πλατένσε, θα λάβει το 10% του ποσού της μεταγραφής.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Λεάντρο Αγκιλέρα:

«Η πώληση του Βιθέντε Ταμπόρντα στον Παναθηναϊκό Ελλάδας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η προσφορά είναι 4.500.000 δολάρια για το 80%, με την Xeneize να παρακρατεί το 20% οποιασδήποτε μελλοντικής πώλησης. Η Πλατένσε θα λάβει το 10% της πώλησης».