Ο Ολυμπιακός σκόραρε ξανά πέντε φορές σε παιχνίδι της Stoiximan Super League μετά από αρκετό καιρό.

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός κόντρα στην Καλαμάτα το απόγευμα της Κυριακής (25/10) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ, οι Πειραιώτες επικράτησαν με 5-0, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στον πίνακα των σκόρερ, σημειώνοντας τα πρώτα τους γκολ με τα «ερυθρόλευκα», βρέθηκαν και οι Μάριους Μουαντιλμαντζί και Λίον Μπέιλι.

Τα πέντε τέρματα που σκόραρε η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ «γύρισαν» τον Ολυμπιακό περίπου έναν χρόνο πίσω. Τότε, ήταν η τελευταία φορά που είχε πετύχει ξανά πέντε γκολ σε έναν αγώνα πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, στις 13 Σεπτεμβρίου του 2025, είχε υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Πετυχαίνοντας πέντε γκολ, όλα στο δεύτερο μέρος, είχε ένα εύκολο απόγευμα, χάρη στα γκολ που πέτυχαν οι Ελ Κααμπί, Ορτέγκα, Ποντένσε και Ταρέμι (εις διπλούν).

Στο μεσοδιάστημα, πάντως, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει ξανά σημειώνοντας πέντε γκολ, αλλά όλα ήρθαν σε αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας. Πρόκειται για τους αγώνες απέναντι στον Βόλο (5-0), την Ελλάδα Σύρου (2-5) και τον Ηρακλή (6-0).