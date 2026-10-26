Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ακόμα ένα «τρίποντο» στη συλλογή του, με τον Σίριελ Ντέσερς να έχει εξελιχθεί σε έναν «οικονομικό killer»!

Ο Παναθηναϊκός έφυγε από τον βροχερό Βόλο με τη νίκη (25/10, 0-1), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς που μπορεί το σκορ να μην το δείχνει, αλλά το «τρίποντο» ήρθε πιο εύκολα.

Πρωταγωνιστής για τους «πράσινους» ήταν ο Σίριελ Ντέσερς, που με δικό του γκολ διαμόρφωσε και το τελικό αποτέλεσμα.

Ένας ποδοσφαιριστής που έχει εξελιχθεί σε μία εξαιρετική λύση στα χέρια του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Νιγηριανός επιθετικός την περασμένη σεζόν δεν μπόρεσε να αποδώσει τα αναμενόμενα, αφού ταλαιπωρήθηκε από πολλούς τραυματισμούς.

Ωστόσο, φέτος δείχνει ακριβώς όλους τους λόγους, που οι «πράσινοι» τον απέκτησαν το καλοκαίρι του 2025!

Ένας «οικονομικός killer»

Όσο περνάει ο καιρός ο Τζέικομπ Νίστρουπ τού δίνει ολοένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά! Έτσι και αλλιώς, οι αριθμοί του αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το γεγονός.

Σε 14 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις έχει σκοράρει συνολικά εννέα γκολ!

Παρ’ όλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό έχει να κάνει με το πόσο χρόνο θέλει, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Τις περισσότερες φορές ο 31χρονος φορ μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, γι’ αυτό και έχει συνολικά 664 λεπτά στο χορτάρι.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι θέλει ΜΟΝΑΧΑ 73’, για να καταφέρει να σκοράρει!

Κι όμως, αν «μεταφράσουμε» τα τέρματά του σε χρόνο συμμετοχής θα δούμε πως θέλει -κάτι- λιγότερο από ένα ματς για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Επίδοση που κάνει «χαρούμενο» τον Παναθηναϊκό και δείχνει, γιατί ο Σίριελ Ντέσερς έγινε παίκτης του.