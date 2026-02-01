Συγκινητικές σκηνές στην Τούμπα. Η «στιγμή» της αγωνιστικής ήρθε στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (01/02, 4-1), για ένα γεγονός, που κανείς δεν θα ήθελε να είχε συμβεί.

Η «στιγμή» της αγωνιστικής για τη 19η «στροφή» της Stoiximan Super League ήρθε στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (01/02, 4-1).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε τη νίκη και συνεχίζει τις υποχρεώσεις του έχοντας έναν πολύ «γεμάτο» Φλεβάρη. Σκόρερ της αναμέτρησης, ήταν οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Δημήτρης Πέλκας και Αλεσάντρο Βολιάκο, με τον νικητή να «κλειδώνει» από τα πρώτα λεπτά.

Δε φύγατε ποτέ



Δίπλα μας θα τραγουδάτε πάντα



27.01.2026 pic.twitter.com/PYTPQkbWlw — PAOK FC (@PAOK_FC) February 1, 2026

Μπορεί οι τρεις βαθμοί να ήρθαν κόντρα στην ομάδα των Σερρών, αλλά από τo ματς, το τελικό αποτέλεσμα πέρασε σε… δεύτερη μοίρα. Όλα «σκεπάστηκαν» στο 27:01’. Ή αλλιώς όλα «γύρισαν» στις 27/01.

Η απόλυτη «παγωμάρα» στην Τούμπα. Ο διαιτητής σφύριξε και όλοι σταμάτησαν να παίζουν. Όλοι έμειναν αποσβολωμένοι να κοιτούν απλά τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους τους.

Το γήπεδο ήταν γεμάτο πυρσούς αναμμένους και όλοι στις εξέδρες φώναζαν: «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν με δάκρυα στα μάτια, στο πρώτο ματς που έγινε στην Τούμπα, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σοκ: Επτά νεκροί Έλληνες σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία Μία πολύ δυσάρεστη είδηση, έρχεται από τη Ρουμανία, καθώς αναφέρεται πως επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, σε τροχαίο δυστύχημα.

Επτά φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους, καθώς πήγαιναν οδικώς στη Γαλλία, για να δουν την ομάδα τους. Ωστόσο, το βανάκι τους συγκρούστηκε με μία νταλίκα και είχαμε επτά θανάτους.

Το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός ήταν ένα ματς φόρος τιμής, για όλους όσους «χάθηκαν» στην άσφαλτο, με έναν πολύ άδικο τρόπο.

Γι’ αυτό και κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για ποδόσφαιρο, γκολ, βαθμολογίες, καθώς η αναμέτρηση ήταν «αφιερωμένη», στα επτά αδικοχαμένα παιδιά, που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας…