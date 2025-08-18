O Άρης ενδιαφέρεται «ζεστά» για τον Σέρχι Κανός, σύμφωνα με τη «MARCA». Γιατί μοιάζει «δεδομένη» η αποχώρησή του από τη Βαλένθια;

Κι από το… πουθενά το όνομα του Σέρχι Κανός μπήκε στο ρεπορτάζ του Άρη. Όπως αναφέρει η «MARCA» οι Θεσσαλονικείς ενδιαφέρονται «ζεστά» για την περίπτωση του Ισπανού εξτρέμ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Μέσο από την ιβηρική χερσόνησο, οι «κίτρινοι» έχουν καταθέσει ήδη πρόταση στη Βαλένθια.

Άλλωστε, το μέλλον του είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι στις «νυχτερίδες». Ο προπονητής της ομάδας, Κάρλος Κορμπεράν, έχει θέσει εκτός πλάνων τον 28χρονο εξτρέμ.

Παράλληλα, ο Σέρχι Κανός κάνει ατομικές προπονήσεις, ενώ του πήραν και το νούμερο που φορούσε την περασμένη σεζόν. Κι όλα αυτά, ενώ έχει συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Επομένως, το μέλλον του είναι -σχεδόν- βέβαιο πως είναι εκτός Βαλένθια. Την ίδια ώρα, η «MARCA» αναφέρει πως ο Άρης δεν «παίζει» μόνος του, καθώς και άλλες ομάδες θέλουν να τον αποκτήσουν.

Μάλιστα, μεταδίδει πως μία από αυτές είναι από την Ελλάδα! Φυσικά, όλοι θυμόμαστε τον Σέρχι Κανός από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο μισό της σεζόν 2022-23 είχε έρθει με τη μορφή δανεισμού απ’ την Μπρέντφορντ και μέτρησε οκτώ εμφανίσεις, με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Για την ιστορία, την περασμένη αγωνιστική χρονιά πήρε μέρος σε 22 ματς, έχοντας ένα γκολ και πέντε ασίστ.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «MARCA»:

«Ο Άρης είναι η ομάδα που πιέζει περισσότερο για να υπογράψει τον Σέρχι Κάνος. Η ελληνική ομάδα έχει βάλει στο μάτι τον εξτρέμ της Βαλένθια και έχει προτείνει μια συμφωνία με μικρό κέρδος για τη Βαλένθια, αλλά στην οποία ο σύλλογος θα εξοικονομούσε χρήματα από τον μισθό του παίκτη. Ο Κάνος, ο οποίος στο παρελθόν έπαιξε στην Ελλάδα, άφησε καλή εντύπωση κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό. Τώρα ο Άρης είναι αυτός που μπορεί να τον οδηγήσει σε έναν δρόμο μακριά από τη Βαλένθια. Προς το παρόν, η ομάδα δουλεύει για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Κάνος στην Ελλάδα και μελετά τους όρους που θα μπορούσε να προσφέρει, αν και δεν είναι η μόνη ομάδα στο πρωτάθλημά της που έχει ρωτήσει για τον επιθετικό».