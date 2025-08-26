Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε προσφορά στην Τζένοα για τον Αλεσάντρο Βολιάκο.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο, ένας δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός ύψους 1,86μ., φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη καταθέσει προσφορά στην Τζένοα, στην οποία ανήκει ο 26χρονος παίκτης. Ο Βολιάκο έχει κεντρίσει επίσης το ενδιαφέρον άλλων ιταλικών ομάδων, όπως η Κάλιαρι και η Πίζα.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Γιουβέντους και στη συνέχεια μετακόμισε στην Πορντενόνε με μεταγραφή αξίας 250.000 ευρώ.

Το 2021, η Τζένοα αγόρασε τα δικαιώματά του για 2.000.000 ευρώ και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός σε Μπενεβέντο και Πάρμα.

Στην καριέρα του έχει καταγράψει 102 συμμετοχές στη Serie B και 42 στη Serie A, γεγονός που αποδεικνύει την εμπειρία του στα ιταλικά πρωταθλήματα.