Ο Αλέσιο Λίσι θα έχει ως πρώτο βοηθό του στον ΠΑΟΚ έναν άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Το νέο τεχνικό επιτελείο του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ θα αποτελείται από έξι συνεργάτες, με πρώτο βοηθό τον Μοϊσές Ουρτάδο!

Ο 45χρονος Ισπανός, πρώην μέσος, γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2010/11, όταν είχε βρεθεί στους Πειραιώτες υπό τις οδηγίες Ερνέστο Βαλβέρδε.

Εκείνη η χρονιά αποτέλεσε και την μοναδική που πέρασε εκτός της πατρίδας του. Φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» τον Αύγουστο του 2010, όταν ο Ολυμπιακός τον αγόρασε από την Εσπανιόλ έναντι 1.8 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, μετά από μόλις έναν χρόνο αποχώρησε, καταγράφοντας συνολικά 18 συμμετοχές.

Μετά το φινάλε της καριέρας του, ο Μοϊσές Ουρτάδο εργάστηκε ως προπονητής στα τμήματα υποδομών της Εσπανιόλ, αλλά και στην Φιγκέρες, προτού γίνει βοηθός προπονητή σε Λούγκο και Πονφεραντίνα.

Δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την τελευταία, επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη και σε διαφορετικό πόστο, όντας στο πλευρό του Αλέσιο Λίσι.