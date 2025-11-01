Ο Ολυμπιακός και ο Άρης ήταν οι ομάδες, που «έκλεισαν» το πρόγραμμα του Σαββάτου (01/11) για τη Stoiximan Super League!  

Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να επικρατήσουν με 2-1, αλλά πολλές φορές ήταν που «καρδιοχτύπησαν»!  

Τρία «κλικ», που ήταν η μισή… νίκη του Ολυμπιακού: Τα «στοπ» στον Άρη, που έφεραν το «τρίποντο»!

Ολυμπιακός

O Ολυμπιακός «καρδιοχτύπησε» απέναντι στον Άρη (01/11, 2-1) και για να πάρει το «τρίποντο» χρειάστηκε τρεις φάσεις, που δεν ήταν γκολ, αλλά αποδείχθηκαν καθοριστικές!

ole.gr

Οι Θεσσαλονικείς «πέταξαν» πολλές καλές ευκαιρίες στα… σκουπίδια, που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την τελική έκβαση του αγώνα.  

Εκεί στάθηκε και ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV, μετά τη λήξη του ματς. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του δεν εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές που είχε, ενώ ο Ολυμπιακός το έκανε.  

Tην ίδια ώρα, ο προπονητής του Άρη μίλησε και για τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς ανέφερε πως «κρατάει» το γεγονός, πως η ομάδα του είναι πολύ ανταγωνιστική παρά τα όσα προβλήματα τραυματισμών έχει! 

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ: 

Για το παιχνίδι:

«Η αλήθεια είναι πως αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που έφτιαξε. Εμείς με την σειρά μας χάσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε».

Για τα αρνητικά αποτελέσματα:

«Θα μείνω στο γεγονός πως, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, είμαστε ανταγωνιστικοί».