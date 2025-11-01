Ο Άρης ηττήθηκε ξανά, αλλά ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να «κρατήσει» κάτι, παρά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Ολυμπιακός και ο Άρης ήταν οι ομάδες, που «έκλεισαν» το πρόγραμμα του Σαββάτου (01/11) για τη Stoiximan Super League!

Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να επικρατήσουν με 2-1, αλλά πολλές φορές ήταν που «καρδιοχτύπησαν»!

Οι Θεσσαλονικείς «πέταξαν» πολλές καλές ευκαιρίες στα… σκουπίδια, που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την τελική έκβαση του αγώνα.

Εκεί στάθηκε και ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV, μετά τη λήξη του ματς. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του δεν εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές που είχε, ενώ ο Ολυμπιακός το έκανε.

Tην ίδια ώρα, ο προπονητής του Άρη μίλησε και για τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς ανέφερε πως «κρατάει» το γεγονός, πως η ομάδα του είναι πολύ ανταγωνιστική παρά τα όσα προβλήματα τραυματισμών έχει!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ:

Για το παιχνίδι:

«Η αλήθεια είναι πως αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που έφτιαξε. Εμείς με την σειρά μας χάσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε».

Για τα αρνητικά αποτελέσματα:

«Θα μείνω στο γεγονός πως, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, είμαστε ανταγωνιστικοί».