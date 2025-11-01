Ο Ολυμπιακός και ο Άρης ήταν οι ομάδες, που «έκλεισαν» το πρόγραμμα του Σαββάτου (01/11) για τη Stoiximan Super League!
Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να επικρατήσουν με 2-1, αλλά πολλές φορές ήταν που «καρδιοχτύπησαν»!
Οι Θεσσαλονικείς «πέταξαν» πολλές καλές ευκαιρίες στα… σκουπίδια, που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την τελική έκβαση του αγώνα.
Εκεί στάθηκε και ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV, μετά τη λήξη του ματς. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του δεν εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές που είχε, ενώ ο Ολυμπιακός το έκανε.
Tην ίδια ώρα, ο προπονητής του Άρη μίλησε και για τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς ανέφερε πως «κρατάει» το γεγονός, πως η ομάδα του είναι πολύ ανταγωνιστική παρά τα όσα προβλήματα τραυματισμών έχει!
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ:
Για το παιχνίδι:
«Η αλήθεια είναι πως αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που έφτιαξε. Εμείς με την σειρά μας χάσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε».
Για τα αρνητικά αποτελέσματα:
«Θα μείνω στο γεγονός πως, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, είμαστε ανταγωνιστικοί».