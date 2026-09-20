Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ «ξεχώρισε» ένα στοιχείο από την εμφάνιση των παικτών του στο Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (20/09, 0-1).

Ο Ολυμπιακός πάει με… χαμόγελα στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Μπορεί να «ζορίστηκε» αρκετά απέναντι στον Λεβαδειακό (20/09, 0-1), αλλά τελικά πήρε τη νίκη για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

«Ήρωας» της τελευταίας στιγμής ήταν ο Μανώλης Σάλιακας. Ο Έλληνας μπακ, με μία όμορφη κίνηση και με μία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 90+2’, για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Σε ένα ματς που οι Πειραιώτες έφτασαν κοντά στο να «πετάξουν» βαθμούς, αλλά «πάλεψαν», μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο «ξεχώρισε» και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως το γεγονός πως οι παίκτες του έδειξαν επιμονή, αλλά και νοοτροπία νικητή τον άφησε πολύ ικανοποιημένο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για το τι κρατάει από το παιχνίδι:

«Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Είχαμε λίγο χρόνο, αλλά προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας, να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι καθόλου εύκολο.

Στη διακοπή θα έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε. Τώρα είχαμε τρία συνεχόμενα ματς και καταφέραμε να κερδίσουμε τα δύο απ’ αυτά. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή για να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα.

Όλοι γνωρίζουν ότι οι εκτός έδρας νίκες δεν είναι εύκολες, αλλά τα καταφέραμε γιατί επιμείναμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, τώρα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε».

Στα τρία αυτά ματς έχετε ζήσει όλα τα συναισθήματα, απ’ αυτά που έχετε δει τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα:

«Πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό το γεγονός ότι ανατρέψαμε το ματς της Ευρώπης και πήραμε τη νίκη. Αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα των παικτών.

Έδειξαν επιμονή μέχρι να βάλουμε το γκολ της νίκης και αυτό κάναμε και τώρα εδώ. Αυτό με αφήνει ικανοποιημένο και δείχνει πολλά για το πώς σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές και ότι έχουν το πνεύμα του νικητή.

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο γιατί ήρθαν εδώ μακριά από το γήπεδό μας και μας έκαναν να νομίζουμε ότι παίζουμε στην έδρα μας. Να συγχαρούμε και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπροστά σε αυτόν τον κόσμο κατάλαβαν ότι πρέπει να επιμείνουμε μέχρι το τέλος για τη νίκη».

𝐒𝐚𝐥𝐢𝐚𝐤𝐚𝐬 at the buzzer!!! pic.twitter.com/J9uSZc50b8 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 20, 2026

Ένα σχόλιο για τον Φρόιλερ ο οποίος με δύο δικές του ασίστ έχει δώσει τη νίκη στην ομάδα σε δύο συνεχόμενα ματς:

«Περισσεύουν τα σχόλια για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και σε υψηλό επίπεδο.

Είναι ένας βασικός ποδοσφαιριστής στην Εθνική ομάδα της χώρας και βοηθάει με την εμπειρία του και την ποιότητά του. Είναι αρκετά χρήσιμος μέσα στο γήπεδο και είναι ένα παράδειγμα για τους νέους σε ηλικία ποδοσφαιριστές».