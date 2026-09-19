Πέρασαν αρκετά χρόνια από το τελευταίο Άρης-Ηρακλής. Τι είχε συμβεί την τελευταία φορά που συναντήθηκαν;

Άρης και Ηρακλής κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, φέρνοντας ξανά στο χορτάκι μία «κλασσική» μονομαχία από τα παλιά.

Η αλήθεια είναι πως εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν είχαν συναντηθεί. Για την ακρίβεια, είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε 15 ολόκληρα χρόνια πίσω, ώστε να βρούμε την τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα παιχνίδι που διεξήχθη στην έδρα των «κιτρίνων», στις 5 Μαρτίου του 2011, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τότε, ο Άρης δεν κατάφερε να διατηρήσει αλώβητη την έδρα του, καθώς ο Ηρακλής με ένα γκολ του Γιάκομπ, λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, είχε καταφέρει να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Κλ. Βικελίδης».

Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί η νέα «συνάντηση» των δύο ομάδων, η οποία έρχεται ξανά στην έδρα των «κιτρίνων».

Υπενθυμίζουμε πως ο Άρης βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 6 πόντους, ενώ ο Ηρακλής ακολουθεί με 5.