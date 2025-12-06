Ο Ολυμπιακός «κέρδισε» τον άτυπο τίτλο του «πρωταθλητή χειμώνα». Πότε τον «πέταξε» τελευταία φορά στα… σκουπίδια;

Η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκίνησε με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ (06/12, 3-0).

Οι Πειραιώτες, με δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ένα του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα «κλείδωσαν» τον τίτλο του «πρωταθλητή χειμώνα».

Ο Ελ Κααμπί παίρνει… άριστα στα «ψαλιδάκια», από όταν πήγε στον Ολυμπιακό (video) Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει τη δικιά του «σπεσιαλιτέ», καθώς από όταν πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό παίρνει… άριστα στα «ψαλιδάκια»!

Προφανώς και στο τέλος της σεζόν, αυτό μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ξέρουν πώς να το διαχειριστούν.

Τουλάχιστον, αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πότε «πέταξε» τον τίτλο του «πρωταθλητή χειμώνα» τελευταία φορά

Θα έχουμε ως «αφετηρία» τη σεζόν 2018. Δηλαδή, όταν και σταμάτησε η κυριαρχία του Ολυμπιακού με απανωτά πρωταθλήματα από το 2005 έως και το 2017, με μοναδική «εξαίρεση» το 2010.

Από τότε, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει βρεθεί τέσσερις φορές, να είναι πρώτη στο τέλος του πρώτου γύρου.

Η τελευταία φυσικά ήταν την περασμένη σεζόν, που τελείωσε και με το νταμπλ. Το 2021, αλλά και το 2022 οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το back-to-back έχοντας την «κυριαρχία», από αρκετά νωρίς.

Ποια ήταν η τελευταία φορά, που «πέταξαν» τον τίτλο του «πρωταθλητή χειμώνα»;

Θα πρέπει να γυρίσουμε στο 2018, δηλαδή επτά χρόνια πίσω. Τότε, ο Ολυμπιακός είχε τελειώσει τον πρώτο γύρο στην κορυφή της βαθμολογίας. Ωστόσο, στο τέλος της σεζόν είχε πανηγυρίσει η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, μετά από 24 ολόκληρα χρόνια!

Θα μπορέσει κάποια ομάδα να επαναλάβει ό,τι και η «Ένωση», πριν από -σχεδόν- μία 10ετία ή οι Πειραιώτες θα «αξιοποιήσουν» την προϊστορία;

Μόνο ο χρόνος θα το δείξει…

Αναλυτικά, ο «πρωταθλητής χειμώνα» και ο πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν: