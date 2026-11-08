Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ «υπογράμμισε» ένα γεγονός από την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ (08/11, 1-1), στέλνοντας και μήνυμα για τη συνέχεια.

Όλα στην ισοπαλία στο Γ. Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 (08/11), σε ένα αποτέλεσμα που είχε «κερδισμένο» τον Παναθηναϊκό.

Κι αυτό, γιατί οι «πράσινοι» είδαν τη διαφορά τους να πηγαίνει στο +4 από τους Πειραιώτες.

Ο Αρμάνο Γκονσάλες ήταν ο ποδοσφαιριστές που είχε δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Παρ’ όλα αυτά, το λάθος των Στεφάν Ορτέγκα και Ναΐρ Τικνιζιάν έφεραν την ισοφάριση από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, για το τελικό σκορ.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στις δηλώσεις του στη MAGENTA TV «υπογράμμισε» την αστοχία της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως αν οι παίκτες του ήταν πιο εύστοχοι θα μπορούσαν με ευκολία, να έχουν πετύχει κι άλλα γκολ.

Παράλληλα, ανέφερε πως ακόμα είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, καθώς υπάρχουν αρκετοί βαθμοί διαθέσιμοι, στη διεκδίκηση του τίτλου.

Πού στάθηκε ο Λίσι, μετά την ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 (08/11), τι «ξεχώρισε» απ’ την ομάδα του ο Αλέσιο Λίσι και πού στάθηκε, μετά τη λήξη του ματς;

Αναλυτικά, τι είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για το τι έλειψε:

«Δεν ήμασταν εύστοχοι, παρά το γεγονός ότι και ο αντίπαλος είχε ευκαιρίες, δημιουργήσαμε περισσότερες, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ. Κάναμε το πιο δύσκολο, προηγηθήκαμε δηλαδή, αλλά μετά από ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει δεχθήμαμε το 1-1».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην διακοπή με -4:

«Είναι πολλοί βαθμοί που διεκδικούνται μέχρι το τέλος, είναι νωρίς. Σε αυτήν την αγωνιστική και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκαν, θα επιστρέψουμε και θα προσπαθήσουμε ένα καλό σερί, όπως κάναμε μέχρι τώρα, με εξαίρεση την ισοπαλία που μας κάνει να νιώθουμε πως χάσαμε. Είναι μία μάχη που θα συνεχιστεί έως το τέλος».

Για τη συνάντηση με τον Ελουστόντο:

«Είναι μία ωραία συνάντηση, νιώθω εκτίμηση για εκείνον, τον είχα από παιδί, έχουμε μοιρασεί πολλές ώρες δουλειάς, για εμάς αυτή η συνάντηση δεν έχει πάει καλά,.Νιώθω απέραντη εκτίμηση και αγάπη για εκείνον».