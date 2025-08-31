Ο Παναθηναϊκός βρήκε τον αντι-Ιωαννίδη στο πρόσωπο του Σίριελ Ντέσερς. Άμεσα στην Αθήνα ο έμπειρος επιθετικός!

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα μετά τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, εξασφαλίζοντας άμεσα τον αντικαταστάτη του.

Ο Σίριελ Ντέσερς από τη Ρέιντζερς θα είναι ο νέος επιθετικός της ομάδας, καθώς το «τριφύλλι» έφτασε σε συμφωνία για την απόκτησή του.

Ο 30χρονος Νιγηριανός φορ θα αφιχθεί στην Αθήνα για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/09).

Ο Παναθηναϊκός κάλυψε τις οικονομικές απαιτήσεις τόσο του Ντέσερς, όσο και της Ρέιντζερς και έτσι, το deal πραγματοποιήθηκε με ταχύτατες διαδικασίες.