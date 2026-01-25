Η 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League βρίσκει τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι για τη «μάχη» με τον Ατρόμητο (25/01, 19:30).
Σε μία αναμέτρηση, που οι «πράσινοι» θα χρειαστούν τη νίκη, καθώς «κυνηγούν» το… τρένο των Play Offs για τις θέσεις 1-4. Ποιες είναι οι αρχικές σκέψεις του Ράφα Μπενίτεθ για το βασικό σχήμα του «τριφυλλιού»;
Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε επιστροφή σε 4άδα, στην άμυνα, μετά την αναμέτρηση με τη Φερεντσβάρος (22/01, 1-1).
Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Γιάννης Κώτσιρας, στα αριστερά θα είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ στο κέντρο προβάδισμα έχουν οι Ίνγκι Ίνγκασον και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν. Επίσης, πιθανότητες να ξεκινήσει έχει και ο Αχμέντ Τουμπά.
Στα χαφ, ο Πέδρο Τσιριβέγια θα είναι στο «6» και μαζί του οι Άνταμ Τσέριν και Τάσος Μπακασέτας. Από εκεί και πέρα, στην επιθετική τριπλέτα η παρουσία των Ανάς Ζαρουρί και Ανδρέα Τεττέη έχει «κλειδώσει».
Η άλλη θέση θα «παιχτεί» ανάμεσα στον Φακούντο Πελίστρι, αλλά και τον Παύλο Παντελίδη.
Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:
Λαφόν, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον (Τουμπά), Πάλμερ-Μπράουν, Τσιριβέγια, Μπακασέας, Τσέριν, Ζαρουρί, Πελίστρι (Παντελίδης), Τεττέη.