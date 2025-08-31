Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για το ματς της 2ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League, κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία πανηγυρική πρόκριση επί της Ριέκα και πέρασε στη League Phase του Europa League.

Λίγες ημέρες μετά το επικό 5-0 στην Τούμπα, η ομάδα του Λουτσέσκου υποδέχεται τον Ατρόμητο, στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με στόχο το 2/2.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν προσανατολίζεται σε πολλές αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Παβλένκα, ενώ την 4άδα στην άμυνα θα αποτελούν οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Στον χώρο του κέντρου αναμένεται να βρεθούν οι Καμαρά και Μεϊτέ, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα πάρουν θέση οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην «αιχμή του δόρατος», ο Γιακουμάκης συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, για να πάρει φανέλα βασικού.