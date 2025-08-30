Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League κατά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου.
Την επόμενη ημέρα, η UEFA ανακοίνωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση φιλοξενώντας τη Μακάμπι στην Τούμπα στις 24 Σεπτεμβρίου 2025. Η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί για τον ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου 2026, με εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Λιόν.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ
24 Σεπτεμβρίου 2025: Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΕΝΤΟΣ
2 Οκτωβρίου 2025: Θέλτα, ΕΚΤΟΣ
23 Οκτωβρίου 2025: Λιλ, ΕΚΤΟΣ
6 Νοεμβρίου 2025: Γιούνγκ Μπόις, ΕΝΤΟΣ
27 Νοεμβρίου 2025: Μπραν, ΕΝΤΟΣ
11 Δεκεμβρίου 2025: Λουντογκόρετς, ΕΚΤΟΣ
22 Ιανουαρίου 2026: Μπέτις, ΕΝΤΟΣ
29 Ιανουαρίου 2026: Λιόν, ΕΚΤΟΣ