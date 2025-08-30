Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρόγραμμα των αγώνων του, για τη League Phase στο Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League κατά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου.

Την επόμενη ημέρα, η UEFA ανακοίνωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση φιλοξενώντας τη Μακάμπι στην Τούμπα στις 24 Σεπτεμβρίου 2025. Η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί για τον ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου 2026, με εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Λιόν.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟΚ

24 Σεπτεμβρίου 2025: Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΕΝΤΟΣ

2 Οκτωβρίου 2025: Θέλτα, ΕΚΤΟΣ

23 Οκτωβρίου 2025: Λιλ, ΕΚΤΟΣ

6 Νοεμβρίου 2025: Γιούνγκ Μπόις, ΕΝΤΟΣ

27 Νοεμβρίου 2025: Μπραν, ΕΝΤΟΣ

11 Δεκεμβρίου 2025: Λουντογκόρετς, ΕΚΤΟΣ

22 Ιανουαρίου 2026: Μπέτις, ΕΝΤΟΣ

29 Ιανουαρίου 2026: Λιόν, ΕΚΤΟΣ