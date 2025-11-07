Όταν σκοράρει ο Ζέλσον Μαρτίνς στο Champions League ξέρει πού θα το κάνει, καθώς τα δύο τέρματα που έχει πετύχει είναι στην ίδια εστία και στο ίδιο γήπεδο, αλλά με διαφορετική φανέλα!

Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά», με την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League.

Ωστόσο, στην 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, η Αϊντχόφεν (04/11, 1-1) μπόρεσε στα… χασομέρια να «πληγώσει» τους Πειραιώτες.

Σε ένα γκολ, που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια του Ολυμπιακού στα «αστέρια».

Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, που δεν μπόρεσε να «συνδυαστεί» με νίκη.

Μάλιστα, μπόρεσε να «επιστρέψει» στα γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια!

Όταν είχε σκοράρει ξανά στο Γ. Καραϊσκάκης, αλλά με διαφορετική φανέλα…

Γκολ του Ζέλσον στο Champions League «σημαίνει» Καραϊσκάκης

Ο Ολυμπιακός ευτύχησε να πάρει προβάδισμα στην 4η «στροφή» του Champions League.

Στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Τσικίνιο βρήκε τον Ζέλσον Μαρτίνς και αυτός με ένα κοντρόλ και ένα σουτ-οβίδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Ό,τι ακριβώς είχε κάνει και πριν από -σχεδόν- μία 10ετία στο ίδιο γήπεδο και στην ίδια εστία! Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2017, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πρεμιέρα των «αστεριών».

Τα «λιοντάρια» πραγματοποίησαν ένα ονειρικό ημίχρονο και στο 43’ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0. Σε ένα ματς, όπου οι Πειραιώτες μπόρεσαν να μειώσουν σε 2-3, αλλά αυτό έγινε στα τελευταία λεπτά.

Ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής, που είχε κάνει το 0-2; Ο Ζέλσον Μαρτίνς, καθώς στο 12ο λεπτό «κέρδισε» σε τετ-α-τετ τον Στέφανο Καπίνο!

Μέχρι και πριν από λίγες ώρες το μοναδικό του τέρμα στο Champions League σε 16 αναμετρήσεις (χωρίς τα προκριματικά). Ωστόσο, κόντρα στην Αϊντχόφεν (04/11, 1-1) μπόρεσε να «διπλασιάσει» τα γκολ του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Kι όλα αυτά, στην ίδια εστία και στο ίδιο γήπεδο, όπου ξεκίνησαν όλα…

Μία ιστορία, που σπάνια μπορούμε να συναντήσουμε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά ο αθλητισμός μάς τις «χαρίζει» συνεχώς απλόχερα.