Με ένα όμορφο βίντεο, ο Παναθηναϊκός θέλησε να δείξει πώς είναι μία ημέρα στην ακαδημία της ομάδας.

Σε μία ιδιαίτερα πρωτοποριακή κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να αναδείξει τη δουλειά που γίνεται στην ακαδημία της ομάδας.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν ένα έξυπνο βίντεο στα social media, με στόχο να παρουσιάσουν μία ημέρα, μέσα από τη ζωή των νεαρών ποδοσφαιριστών τους στις ακαδημίες.

Τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο βίντεο; Σχεδόν τα… πάντα! Οι σκηνές ξεκινούν από το πρώτο ξύπνημα, το πρωινό και το σχολείο, μέχρι την επιστροφή, τις προπονήσεις και τη χαλάρωση με το αγαπημένο EA Sports FC.

Με τον τρόπο αυτόν, ο Παναθηναϊκός θέλησε να παρουσιάσει την τυπική ημέρα, που περνούν τα παιδιά των ακαδημιών του, αλλά και τη δουλειά που γίνεται, ώστε να εξελίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητές τους.

Ο Παναθηναϊκός αναφέρει στην ανάρτηση για την ακαδημία του:

«Μια ημέρα στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Πάθος, σκληρή δουλειά και πράσινο πνεύμα. Οι νεαροί αθλητές μας αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, χτίζουν χαρακτήρα και απολαμβάνουν το παιχνίδι. Με τον Παναθηναϊκό τρόπο».

Δείτε το βίντεο: