Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό (01/02, 19:30) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

H «μάχη» της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League για τον ΠΑΟΚ έχει το «εμπόδιο» του Πανσερραϊκού (01/02, 19:30)!

Σε ένα ματς, που οι Θεσσαλονικείς θα θελήσουν να πάρουν τη νίκη, ώστε να συνεχίσουν και να μην αναγκαστούν να «χάσουν» έδαφος από την κορυφή.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγινε γνωστή και η ενδεκάδα του ματς.

Κάτω από τα δοκάρια θα παίξει ο Γίρι Παβλένκα, που θα πάρει τη θέση του Αντώνη Τσιφτσή.

Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Ζοάν Σάστερ και Γκρεγκ Τέιλορ, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα έχει τους Ντέγιαν Λόβρεν και Αλεσάντρο Βολιάκο.

Στα χαφ θα είναι οι Μαντί Καμαρά και Χρήστος Ζαφείρης. ενώ μπροστά τους θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Δημήτρης Πέλκας στο άλλο ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ στην κορυφή ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Μπιάνκο, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης, Μύθου.