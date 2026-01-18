Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που ξεκινούν την αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ (18/01, 19:00).

O ΠΑΟΚ συνεχίζει την πορεία του στη Stoiximan Super League, με την εντός έδρας δοκιμασία απέναντι στον ΟΦΗ (18/01, 19:00).

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στην Τούμπα για τη 16η «στροφή», μετά τις μεγάλες προκρίσεις στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη των αναμετρήσεων έχουν γίνει γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από την εστία. Ο Τζόνζο Κένι θα είναι στα δεξιά της άμυνας, ενώ στα αριστερά ο Γκρεγκ Τέιλορ.

Το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Αλεσάντρο Βολιάκο και Γιάννη Μιχαηλίδη. Στα χαφ θα παίξουν οι Χρήστος Ζαφείρης, Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στο «10» ο Δημήτρης Πέλκας.

Στη μία πλευρά της επίθεσης θα είναι ο Δημήτρης Χατσίδης, στην άλλη ο Τάισον και στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Λόβρεν, Κετζιόρα, Μπιάνκο, Καμαρά, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ, Μύθου.