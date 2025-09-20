Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που ξεκινούν την αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ στο ματς με τον Παναιτωλικό (20/08, 20:30).

Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να «ανασυγκροτηθεί», μετά τη «βαριά» ήττα από τον Λεβαδειακό (17/09, 4-1). Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τον Παναιτωλικό (20/09, 20:30), σε ένα ματς με στόχο το 4/4 στη Stoiximan Super Laague.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες της αναμέτρησης.

Ο Γίρι Παβλένκα επιστρέφει στο τέρμα, με τον Ζοάν Σάστρε να παίρνει θέση στα δεξιά της άμυνας και τον Μπάμπα τον αριστερό. Στο κεντρικό δίδυμο θα είναι οι Ντέγιαν Λόβρεν και Τόμας Κεντζιόρα.

Στο κέντρο, θα έχουμε τους Σουαλιχό Μεϊτέ και Μαγκομέντ Οζντόεφ, με τον Δημήτρη Πέλκα να είναι σε θέση «10». Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Τάισον, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούστες, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.