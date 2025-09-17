Η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη φάση των ομίλων του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας που άλλαξε φορμάτ, συνοδεύτηκε από βαρύ κι ασήκωτο αποτέλεσμα. Οι Θεσσαλονικείς είδαν τον Λεβαδειακό να τους κάνει… φύλλο και φτερό σε μία από τις πιο δύσκολες βραδιές της ιστορίας τους σε επίπεδο Κυπέλλου.

Αποτέλεσμα που θύμισε τη σεζόν 2009-10 και το 4-0 απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα για έναν ΠΑΟΚ που αποδείχθηκε πνευματικά αδύναμος απέναντι σε έναν πολύ ικανό αντίπαλο που έχει ήδη δείξει τα… δόντια του.

Μετά το τέλος του αγώνα επικρατούσε κατήφεια όπως είναο λογικό στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ με τον κόσμο της ομάδας στις κερκίδες, να αποδοκιμάζει τους πρωταγωνιστές. Ταυτόχρονα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις καθιερωμένες δηλώσεις δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, επαναλαμβάνοντας ξανά και ξανά την ντροπή που αισθάνεται για το αποτέλεσμα ενώ ανέλαβε ολοκληρωτικά την ευθύνη.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο Ρουμάνος τεχνικός:

«Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αναλύσουμε τον αγώνα. Είναι ντροπή το σημερινό αποτέλεσμα. Όταν υπάρχουν τόσα πολλά λάθη τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, δεν μπορούμε να αναλύσουμε το ματς. Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη αυτή τη στιγμή όπως πρέπει να το κάνω. Είναι ντροπιαστικό το σημερινό αποτέλεσμα. Δεν μπήκαμε στο ματς έχοντας στο μυαλό ότι αυτός ο αγώνας είναι μία μάχη, μία πνευματική μάχη. Όταν παίζεις έτσι, θα γίνουν λάθη. Έχουν μπει 4 γκολ με τρομερά λάθη στα οποία έχουμε υποπέσει κι άλλες 5-6 φάσεις που δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε μεταξύ του 1-1 και το 2-1. Πρέπει αμέσως να καταλάβουμε και να αντιδράσουμε αλλιώς θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό το αίσθημα ντροπής για μεγαλύτερο διάστημα.»