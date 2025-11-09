Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «τρίποντο» απέναντι στον ΠΑΟΚ (09/11, 2-1). Ποιο ήταν το «κλειδί», για τον Ράφα Μπενίτεθ, ώστε να έρθει αυτή η νίκη;

O Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη ομάδα, που βάζει «φρένο» στον ΠΑΟΚ (09/11, 2-1) στη φετινή Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» μπόρεσαν να επικρατήσουν στη Λεωφόρο, για τη 10η αγωνιστική, σε μία νίκη που είχαν πολλή ανάγκη. Κι αυτό, γιατί σε μία πιθανή ήττα θα έβλεπαν τις πρώτες θέσεις να «απομακρύνονται» επικίνδυνα.

Τι ήταν αυτό που «ξεχώρισε» ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV;

Το πρώτο ημίχρονο και όσα έκανε η ομάδα του σε 45 λεπτά! Εκτός από τα γκολ των Τιν Γεντβάι και Μίλος Πάντοβιτς, υπήρχαν και πολλά πράγματα που άρεσαν στον Ισπανό τεχνικό.

Η πίεση, το… μηδέν του ΠΑΟΚ στις τελικές εντός εστίας, αλλά και η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας ήταν στοιχεία, που έκαναν τη διαφορά, σύμφωνα με τον 65χρονο προπονητή.

Για αυτό και ανέφερε πως το πρώτο ημίχρονο ήταν το «κλειδί» για τη νίκη.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Πάντα πρέπει να αναλύεις το παιχνίδι στο πλαίσιό του. Είχαμε μόνο έναν διαθέσιμο επιθετικό, καθώς οι άλλοι δεν ήταν διαθέσιμοι.

Γυρίσαμε από ένα ταξίδι και δεν είχαμε πολύ χρόνο. Στο πρώτο μέρος τα πήγαμε καλά, δεν είχαν κανένα σουτ στον στόχο, τους πιέσαμε.

Στο πρώτος μέρος τους πιέσαμε και τους πιέσαμε, κυκλοφορήσαμε την μπάλα με ταχύτητα και αυτό ήταν το κλειδί για τη νίκη στο τέλος».

Για τους παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί πολύ και άλλους που έπαιξαν σε άλλη θέση από την κανονική τους. Εάν είναι αυτό κάτι που τον κάνει να αισιοδοξεί για τη συνέχεια:

«Ναι, το έχω πει από την αρχή. Αυτό που περιμένουμε εμείς, αλλά και όλοι, είναι οι παίκτες να δίνουν τα πάντα στο γήπεδο.

Μετά εσύ πρέπει να διαχειριστείς τους παίκτες που έχεις στη διάθεσή σου. Είχαμε μόνο έναν φορ, δεν είχαμε δεξί μπακ, όμως έπρεπε να προσαρμοστούμε.

Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στους παίκτες μας, γιατί όπως είπα και πριν τα έδωσαν όλα, έπαιξαν ακόμα και σε θέσεις που δεν είναι συνηθισμένοι να αγωνίζονται.

Είμαι σε γενικές γραμμές χαρούμενος με την ομάδα, επειδή αυτό μας δίνει περισσότερες επιλογές στο μέλλον».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ: