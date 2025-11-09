Μπήκε ένα «στοπ» στο σερί του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Ραζβάν Λουτσέσκου πως η ομάδα του «έχασε μόνη της» απέναντι στον Παναθηναϊκό (09/11, 2-1);

Μπήκε ένα «τέλος» στο τρομερό σερί του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς είχαν πάρει… φόρα, αλλά ο Παναθηναϊκός (09/11, 2-1) τούς έβαλε «φρένο» στη Λεωφόρο, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι», με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο μπόρεσαν να κρατήσουν το υπέρ τους αποτέλεσμα, με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν μονάχα να μειώσουν.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «H ομάδα του έχασε μόνη της».

Γιατί το πιστεύει αυτό ο Ρουμάνος τεχνικός; Εξαιτίας του πρώτου ημιχρόνου. Όπως είπε ο 56χρονος προπονητής από τους Θεσσαλονικείς στο πρώτο μέρος «έλειπαν» η επιθετικότητα, η κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά και όταν είχαν την κατοχή.

Κι όλα αυτά, σε ένα ημίχρονο που δεν του άρεσε και θεωρεί πως ήταν ο «κύριος λόγος», που ηττήθηκε ο ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε και για την αναγκαστική αλλαγή του Γιάννη Κωνσταντέλια, λέγοντας πως ο τραυματισμός του -κατά πάσα πιθανότητα- δεν είναι σοβαρός.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το ματς:

«Όταν έχεις τόση ροή παιχνιδιών και νικηφόρων ματς, κάτι μπορεί να σου λείπει από στο πνευματικό κομμάτι. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, χάσαμε μόνοι μας το ματς.

Χάσαμε το πρώτο μέρος, δεν κάναμε τίποτα από όσα δείξαμε. Δεν είχαμε επιθετικότητα, ούτε κίνηση χωρίς την μπάλα, αλλά και όταν την είχαμε.

Στο δεύτερο μέρος ήμασταν κυριαρχικοί, τους πιέσαμε και κάναμε όσα έπρεπε να κάνουμε στο πρώτο μέρος. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να αντιδράσουμε. Να φρεσκαριστούμε και να συνεχίσουμε μετά τη διακοπή».

Για το εάν υπάρχει εικόνα για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια:

«Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Νομίζω ότι ένας μικρός τραυματισμός».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου: