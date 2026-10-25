Ο Αλέσιο Λίσι έδωσε τη δική του εξήγηση για την ήττα του ΠΑΟΚ από τον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ έριξε διπλή… μπαλωθιά και επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ (25/10), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Φούντας και ο Ανδρούτσος πέτυχαν τα δύο γκολ των Κρητικών, ενώ ο «Δικέκαφος του Βορρά» μείωσε με τον Μπάνζα, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι άλλο στην αναμέτρηση.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV, ο Αλέσιο Λίσι τόνισε πως ο ΠΑΟΚ, αν και είχε κάποιες ευκαιρίες να σκοράρει στο 0-0, εν τέλει «πλήρωσε» ένα ατομικό λάθος. Παράλληλα, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε πως από εδώ και πέρα θα πρέπει να δουλέψουν.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λίσι:

Για το ματς: «Στο 0-0 είχαμε τρεις, τέσσερις καλές ευκαιρίες και έπρεπε να σκοράρουμε. Δεν το κάναμε. Από ένα ατομικό λάθος δεχτήκαμε το γκολ».

Για το ότι έδειξε ότι υπέφερε αμυντικά: «Δε συμφωνώ ότι υποφέραμε αμυντικά. Ασκήσαμε πολλή πίεση στον ΟΦΗ, αλλά αυτό συνέβαλε στην αμυντική μας λειτουργία».

Για το τι πρέπει να γίνει: «Πρέπει να δουλέψουμε».