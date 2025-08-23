Η Stoiximan Super League σε λίγες ώρες κάνει την πρώτη της «σέντρα». Επομένως, το Football Meets Data έκανε τις καθιερωμένες του «προβλέψεις»!

Όλα είναι έτοιμα για την πρώτη «σέντρα» στη Stoiximan Super League. Το απόγευμα του Σαββάτου (23/08) θα έχουμε τις πρώτες αναμετρήσεις.

Λίγες ώρες πριν τα πρώτα παιχνίδια το Football Meets Data έκανε τις δικές του «προβλέψεις».

Όχι μόνο, προσπάθησε να «μαντέψει» ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά «μίλησε» και για τους βαθμούς που θα μαζέψουν τα κλαμπ, που θα είναι στα υψηλά «πατώματα» της βαθμολογίας.

Τι «βλέπει» το Football Meets Data;

Η γνωστή ιστοσελίδα θεωρεί πως το τρόπαιο δεν θα… αλλάξει χέρια, μιας και ο Ολυμπιακός θα συγκεντρώσει 71,1 πόντους και θα πάρει την 1η θέση.

Από το 2-4 θα έχουμε «μάχη», όπως αναφέρει το Football Meets Data. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα μαζέψει 59,7 βαθμούς, η ΑΕΚ 58,9 και ο Παναθηναϊκός 57,8!

Από εκεί και πέρα, την 5άδα θα συμπληρώνει ο Άρης, που θα έχει 50,8 βαθμούς. Επομένως, αν «μεταφράσουμε» τις πιθανότητες τίτλου σε ποσοστά θα μας προκύψουν τα εξής αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 76% και στη συνέχεια ακολουθούν οι ΠΑΟΚ με 10%, η ΑΕΚ με 8%, ο Παναθηναϊκός με 6% και ο Άρης με 0,4%.

