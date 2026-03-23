Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα κριτήρια ισοβαθμίας στα Playoffs/Playouts της Stoiximan Super League.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε και πλέον, όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των Play Offs και των Play Outs.

Η κλήρωση για την τελευταία φάση του ελληνικού πρωταθλήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (24/03).

Αξίζει, λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των ομάδων, στη φάση των Play Offs και των Play Outs.

Αναλυτικά, η ενημέρωση της Stoiximan Super League:

«Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:

i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).

ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).

iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω».